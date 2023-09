Ian McKellen balance les noms des acteurs qui ont refusé d'incarner Gandalf dans Le Seigneur des anneaux: "J'espère qu'ils se sentent stupides"

Plus, sans doute, que pour lancer des piques aux comédiens qui ont refusé le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux, lui permettant de l'incarner dans la trilogie ainsi que dans celle du Hobbit. "Je ne pense jamais être le premier choix, ajoute-t-il dans Variety. Et je ne l'étais certaniement pas pour Gandalf. Tony Hopkins l'a refusé. Et Sean Connery aussi (il oublie Christopher Plummer et Patrick Stewart, ndlr). Ils sortent tous du bois maintenant et j'espère qu'ils se sentent stupides."

Dans le cas de Sean Connery, tout au plus peut-il imaginer qu'il se retourne dans sa tombe. Et qui donc devrait se sentir stupide ?