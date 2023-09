Après Hippocrate, Première année et Médecin de campagne, Thomas Lilti quitte pour la première fois le monde médical pour s’aventurer dans un autre univers tout aussi important, celui de l’école. Pas via une comédie franchouillarde sur les sous-doués du dernier banc ou pour relater les premiers émois adolescents, comme on l’apprécie tant Outre-Quiévrain, mais par le biais d’un petit bijou finement observé.

Loin des clichés, Un métier sérieux nous ouvre les portes de la salle des profs, là où s’échangent les confidences et les petits trucs pour rendre les cours plus attractifs. Remplaçant pour la première fois l’enseignant en mathématiques, Benjamin (Vincent Lacoste) découvre vite qu’il n’a pas l’autorité naturelle de Pierre, le prof de français (François Cluzet) ou la rigidité de Sandrine (Louise Bourgouin), en charge des sciences. Ni l’humour de Fouad (William Lebghil) pour ses leçons d’anglais ou la capacité de Meriem (Adèle Exarchopoulos) d’impliquer ses élèves dans ses projets. Mais si tous se sont découvert une vocation sur le tas, en se rendant compte un beau jour qu’ils étaient à leur place dans le lycée où ils travaillent, cela ne les empêche pas de douter de la qualité de leurs leçons ou d’avoir des envies d’ailleurs. Voire de subir des remises en question pour le moins éprouvantes.

Plus qu’une histoire, c’est une tranche de vie que filme avec énormément de sensibilité et d’humour sympa Thomas Lilti. On sent chez lui de la bienveillance, le désir de s’approcher de l’authenticité sans verser dans le militantisme ou les discours moralisateurs. Son exploration des différentes facettes du métier, y compris les moins brillantes, permet de nuancer l’image parfois trop monolithique ou rageuse qu’on peut avoir du corps enseignant. Pour ne rien gâcher, elle ne manque ni de finesse, ni d’humour. Une vraie belle surprise, pleine d’humanité, qu’on ne peut que conseiller grandement aux profs, aux élèves et à leurs parents.

Mystère à Venise : une enquête efficace mais qui manque de charme d’Hercule Poirot

Étrange parcours en tant que réalisateur que celui de Kenneth Branagh. Après des débuts tonitruants et inspirés, principalement constitués d’hommage à Shakespeare (Henry V, Beaucoup de bruit pour rien, Hamlet, Au beau milieu de l’hiver) entrecoupés d’une comédie épatante sur l’amitié (Peter’s Friends), il s’est progressivement perdu dans des grands spectacles sans charme ni personnalité (Frankenstein, Thor, Cendrillon) avant de signer une pépite (Belfast) et de revisiter très classiquement l’œuvre d’Agatha Christie (Le Crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil).

Dans cette dernière lignée, Mystère à Venise lui permet d’explorer à nouveau la personnalité excentrique d’Hercule Poirot. À la retraite, retiré du monde dans la cité des Doges au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il refuse sans ménagement d’encore travailler pour qui que ce soit, à charge pour son garde du corps de balancer les importuns dans le canal. Mais l’arrivée de la romancière qui l’a rendu célèbre, Ariadne Oliver, change la donne. Sans lui, jamais elle ne pourra prouver la supercherie d’une voyante particulièrement bluffante. Or, il se trouve que la médium va œuvrer ce soir dans un palazzo réputé hanté depuis que des médecins et des infirmières y ont laissé mourir de faim des enfants. À contrecœur, le détective belge maniéré accepte de l’accompagner à cette séance de spiritisme bien plus hallucinante qu’il ne l’imaginait.

Comme dans les deux enquêtes précédentes, Kenneth Branagh peine à convaincre en Hercule Poirot. Il lui manque l’excentricité hautaine d’un Peter Justin ou le grain de folie de John Malkovich. Une prestation à l’image de sa mise en scène, trop sage. Certes, Venise est magnifiquement filmée, de l’extérieur comme dans ses demeures aux ambiances chargées d’histoire, mais l’approche de l’intrigue reste fort conventionnelle. Les effets de surprise ou les changements de rythme se font désespérément attendre. Quant aux relations entre les protagonistes, censées apporter du sel à des meurtres flirtant avec le paranormal, elles manquent elles aussi de profondeur et de piquant.

Éblouissante, cette adaptation ne l’est donc pas. Jamais elle ne nous déroute tant les rares doutes d’Hercule Poirot sont rapidement balayés par des explications cartésiennes trouvées bien trop facilement. Le suspense n’est donc pas au rendez-vous. Efficace, sobre, voilà sans doute les qualificatifs qui lui correspondent le mieux. On en attendait assurément plus.

Yannick : un ovni souvent drôle qui en dit long sur la culture

Cinéaste atypique, rêveur, iconoclaste, qui ne s’embarrasse jamais d’une logique cartésienne ou de règles cinématographiques classiques, Quentin Dupieux détourne toujours la bien-pensance ou nos modes de vie avec des comédies d’apparence absurde comme Réalité, Au poste !, Le daim ou Incroyable mais vrai.

Avec Yannick, la culture intello, qui se prend au sérieux, est passée à la sulfateuse du bon sens populaire. Simple gardien de nuit, peu porté sur les mots compliqués ou les prises de tête, Yannick (Raphaël Quenard, hilarant de simplicité) pense s’offrir un moment de détente au théâtre avec la pièce un Le cocu. Lourde erreur. N’y tenant plus, il interrompt la représentation pour faire connaître aux acteurs (Blanche Gardin, Pio Marmaï et Sébastien Chassagne) sa désapprobation : il a pris congé pour se sortir du quotidien, pas pour assister à un spectacle aussi peu distrayant. Face aux moqueries des interprètes et à l’énervement d’une partie du public, il décide de prendre les choses en main.

C’est le début d’un duel sans soleil entre des professionnels, amenés à défendre leur travail et une certaine conception de la culture, et le grand public, en attente d’une bonne soirée axée avant tout sur l’amusement. Chacun décoche ses flèches, tente d’imposer ses idées et appuie là où ça fait mal. Une confrontation improbable mais souvent drôle et, surtout, très courte puisqu’elle ne dure qu’une heure et sept minutes. Les amateurs d’ovnis vont se régaler.