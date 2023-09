Les cheveux en bataille, l’air absent, au premier abord, Vincent Lacoste tient plus de Gaston Lagaffe que du couteau suisse du cinéma français. Et pourtant, aucun rôle ne semble capable de lui résister. Qu’il campe un ado mal dans sa peau (Les beaux gosses), un interne en médecine (Hippocrate), un homme au pair (Victoria), une victime collatérale des attentats de Paris (Amanda) ou un critique véreux (Les illusions perdues), à chaque fois, il décroche une nomination aux César, avec même une victoire pour le rôle secondaire en 2022 grâce au dernier film. Tout ça à 30 ans à peine. Et son palmarès pourrait s’allonger avec Un métier sérieux, dans lequel il campe un jeune prof à la recherche de ses marques.

C’est quoi, un métier sérieux ?

“C’est une référence à Thomas Lilti : quand il a annoncé à ses parents qu’il voulait devenir cinéaste, ils lui ont demandé de choisir plutôt un métier sérieux, c’est-à-dire médecin ou enseignant comme eux. Pour moi, un métier sérieux est indispensable à la société : les enseignants constituent un des socles de notre société, ils forment les adultes de demain. ”

Acteur, c’est un métier sérieux ?

“C’est important de divertir les gens, de les faire réfléchir, d’ancrer le temps. Les films forment aussi notre société. Je ne suis pas persuadé que beaucoup de gens le considèrent comme un métier sérieux, mais je le fais sérieusement, sans me prendre au sérieux. ”

Quel type de professeur auriez-vous été ?

“Benjamin, que j’incarne, doit prendre ses marques mais est plutôt bon : il est pédagogue, assez ludique. Moi, j’aurais été lamentable parce que j’ai beaucoup de mal à expliquer les choses, à être ludique ou à avoir l’esprit de synthèse. Quand on explique mal, on est largué très vite. Avec les mauvais profs, notamment en physique et en chimie, je ne comprenais rien. Et à cet âge-là, au collège, on pense à autre chose que la physique et la chimie (rire). Il faut donc un talent immense pour capter l’attention des élèves. Pour le cours sur la sphère, Thomas Lilti m’a demandé d’improviser. Ce n’était pas évident. Il fait souvent des prises très longues et je me suis rendu compte que pour les jeunes acteurs, du fait de me trouver devant eux, j’incarnais une autorité professorale. C’était stressant mais amusant. Souvent les films sur l’école se déroulent dans des établissements à problème ou sont centrés sur le rapport prof-élève. Ici, c’est axé sur les enseignants, leur travail, leurs questionnements pour rendre leurs cours intéressants, leur organisation. C’est un vrai hommage au métier. ”

Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Louise Bourgoin et William Lebghil dans Un métier sérieux. ©Athena Films

Prof de théâtre, vous pourriez l’être ?

“Oui, je pense. Je n’ai jamais pris de cours de théâtre, mais comme j’ai commencé très jeune, je remarque tout de suite quand un acteur joue juste ou faux. Je devrais donc pouvoir être de bon conseil pour amener quelqu’un à mieux jouer, mais est-ce que je pourrais apprendre à quelqu’un à jouer ? Pour moi, ça ne s’apprend pas. Il faut une base favorable. Ensuite, on peut s’améliorer très fortement. Mais je ne pense pas qu’on puisse partir de zéro. Devant une caméra, c’est un faux naturel : il faut donner à penser qu’on l’est, alors que c’est joué. Après, ça se travaille. La marge de progrès est immense. Je suis beaucoup plus à l’aise et avec l’expérience, je développe des mécanismes pour arriver à l’objectif beaucoup plus rapidement. Sans suivre de cours. J’ai eu la chance d’apprendre sur le tas avec les bonnes personnes. Comme les acteurs sont assez chouchoutés, on est souvent patients avec eux, c’est l’avantage (rire). ”

Est-ce que vous recherchez des rôles très différents de ce que vous êtes ?

“Je n’ai jamais eu peur de ça. Même si je doute, je commence toujours par me dire que j’en suis capable : si le réalisateur pense que je peux le faire, c’est que je dois pouvoir y arriver. Parfois, c’est stressant (rire). Mais je me dis toujours que ça va aller : je vais travailler pour donner le meilleur de moi-même. Je me fais donc assez confiance, même si cela n’enlève pas le doute. Jamais je ne me suis dit que j’étais génial donc que j’allais y arriver. D’ailleurs, quand je ne tourne pas, je finis toujours par me dire que je ne sais plus jouer. Heureusement, j’arrive à distinguer les angoisses réalistes de celles qui ne le sont pas, et j’en ai beaucoup qui me réveillent la nuit. Le Rayon vert, de Rohmer, m’a permis d’accepter l’angoisse. J’ai besoin que les autres croient aussi en moi. Et c’est vrai qu’on me propose des rôles plus éloignés de moi désormais. ”

Quel cinéma vous attire le plus ?

“Avant, j’étais très fan des films d’action américains, très romanesques. J’ai découvert avec Rohmer le cinéma de l’intime, où on parle plus de sentiments. Pour moi, il y a une grande filiation entre Rohmer et les films que je regardais en boucle, comme ceux, plus violents, de Scorsese, De Palma, Kubrick ou Spielberg. Thomas Lilti me demande d’incarner un peu son alter ego, et ça me plaît d’écrire une histoire commune, comme John Huston et Humphrey Bogart, Martin Scorsese avec Robert DeNiro et Leonardo DiCaprio ou François Truffaut et Jean-Pierre Léaud. Cela fait partie de l’histoire du cinéma et j’aime l’histoire du cinéma. Cela me fait donc plaisir. Mais pour moi, c’est avant tout l’histoire qui compte. ”

Comment se fait-il que vous ayez si souvent des acteurs belges comme partenaires ?

“On est meilleur si on a de bons partenaires et les acteurs belges sont les plus forts, ils sont merveilleux. Bouli Lanners est exceptionnel, incroyablement gentil et généreux, même si Thomas Lilti aime bien lui faire jouer des personnages un peu cassants. C’est facile d’inventer des choses ensemble. J’ai tendance à sous-jouer et on me dit que j’ai l’air assez blasé, nonchalant. Donc, même quand j’en fais beaucoup, ça ne se remarque pas. J’adore les acteurs qui arrivent à surjouer, comme Benoît Poelvoorde, parce que c’est beaucoup plus difficile. Lui aussi, c’est un génie. Heureusement, pour un personnage extrêmement expansif, c’est assez rare qu’un réalisateur hésite entre Benoît Poelvoorde et moi (rire).”

Vous n’avez jamais été tenté par Hollywood ?

“Je parle bien anglais et je pense que le meilleur moyen d’y arriver, c’est d’essayer de tourner des bons films dans son pays et si on se fait remarquer, tant mieux. Mais je ne me vois pas partir là-bas et faire des castings pour essayer de percer. Je n’ai pas le fantasme d’habiter à Los Angeles. ”