Pluie de stars à Namur pour le FIFF: Cécile de France, Josiane Balasko, Yolande Moreau, Mélanie Doutey, Bouli Lanners, Albert Dupontel…

De belles affiches pour tous les goûts

La programmation ne manque pas non plus d’attrait, puisqu’elle s’ouvrira avec Quitter la nuit, une dramatique policière de Delphine Girard, et se clôturera avec Les rois de la piste, une comédie sur des arnaqueurs signée Thierry Klifa. Entre deux, il sera possible, entre autres, de découvrir la nouvelle folie très politique d’Albert Dupontel, Second tour, la nouvelle réalisation très attendue de Yolande Moreau, La fiancée du poète, L’étoile filante des toujours très aériens Abel et Gordon, le portrait du peintre Pierre Bonnard réalisé par Martin Provost (Bonnard, Pierre et Marthe), le thriller historique d’Arnaud Des Pallières, Captives, Le procès Goldman de Cédric Kahn, la comédie de Paloma Sermon-Daï Il pleut dans la maison ou le thriller de Thomas Bidegain, Soudain seuls.

En prévente, les places ne coûtent que cinq euros. L’occasion est donc belle de goûter au plaisir de la découverte en compagnie de personnalités qui font rêver.

Informations et réservations : https://ticketing.byemisys.com/FIFFNamur2023/official/fr/tickets.