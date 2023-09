Hugh Jackman et sa femme divorcent au bout de 27 ans de mariage, “avec gratitude, amour et gentillesse”.

Les couples qui durent ne sont pas légion à Hollywood. Et il faudra désormais rayer de la liste celui formé par Hugh Jackman (54 ans) et son épouse, Deborah-Lee Furness (67 ans). Au bout de 27 ans de mariage, ils ont annoncé qu’ils divorçaient. “Nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre développement personnel, ont-ils tenu à expliquer dans un communiqué commun. Nous avons eu la chance de vivre près de trois décennies ensemble, en tant que mari et femme, dans un mariage merveilleux et aimant. Nous entreprenons ce nouveau chapitre avec gratitude, amour et gentillesse.”