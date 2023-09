Star Wars: la série Lando transformée en long métrage

Et voilà qu’on découvre que le même sort va être réservé à la série Lando. L’info a été divulguée par le scénariste Stephen Glover, par ailleurs frère de l’interprète principal et coscénariste, Donald Glover. “Vous n’auriez pas dû me parler de ça, déclare-t-il dans le podcast Pablo Torre Finds Out. Je pourrais vous dire que nous y travaillons, mais ce n’est plus tout à fait une série. Je suis sûr que les passionnés comprendront. Ils essaieront même peut-être de lire sur mes lèvres. Le plan actuel est de créer un film, vous le saviez ? C’est la tendance actuelle, même si, en raison de la grève en cours, les informations semblent être un peu fluctuantes, avec des détails qui évoluent au fur et à mesure qu’elles circulent.”

Un changement ne venant jamais seul chez Disney, un autre long métrage frappé du logo Star Wars devrait disparaître des radars. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agirait de la réalisation du toujours fantasque Taiki Waititi. Dans un hommage à Shawn Levy lors des TIFF Tribute Awards, il a tenu ces propos : “Une fois qu’il aura fait ce qu’il voulait avec la franchise Marvel, comme un virus cruel et aveugle, il passera à une autre, puis à une autre, puis à une autre, et enfin, probablement à Star Wars. Et contrairement à moi, c’est là qu’il réussit à terminer le scénario.”

Impossible de déterminer s’il s’agissait d’une blague ou pas, mais plusieurs sites spécialisés considèrent que ces propos n’ont rien d’innocent et annoncent la mort de son projet qui ne possédait ni titre ni date de sortie. La Force ne serait-elle plus avec lui ?