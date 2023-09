Arielle Dombasle: "Je me suis évanouie tellement je me trouvais horrible"

La carrière d'Arielle Dombasle tient du mystère. Elle tourne sans arrêt, mais rarement dans des oeuvres marquantes. Et cela aurait pu s'arrêter dès son premier film, Perceval le Gallois, d'Eric Rohmer. "C’est une apparition que j’ai détestée !, a-t-elle déclaré dans l'émission En Aparté. Quand j’ai vu le film, je me suis évanouie tellement je me trouvais horrible parce que je n’avais pas de frange, le maquillage il fallait un maquillage très spécial parce que tout était éclairé à la bougie."