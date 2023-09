Dany Boon critiqué en France: le Ch’ti aurait monté une société offshore pour payer son yacht à 3,5 millions pour éviter de payer la TVA

Selon nos confrères du Canard Enchaîné, l’acteur et réalisateur de “Bienvenue chez les Ch’tis” et de… “Radin” aurait monté une société offshore dans un paradis fiscal afin de financer son yacht pour échapper ainsi à 700.000 euros de TVA. La société, créée par le Nordiste, est basée à Antigua-et-Barbuda. Cette île fait partie, selon l’Union européenne, des “juridictions fiscales non coopératives”. En d’autres termes, la TVA de 20 % ne s’applique pas sur cet archipel du Commonwealth.

Précision très importante : cette opération n’est pas illégale. Si elle ne l’est pas, c’est en grande partie grâce… à la Belgique ! En effet, Dany Boon est domicilié à Uccle et est résident chez nous. Afin de rentrer dans les clous, le quotidien précise que le yacht devait “être exporté hors de l’Union Européenne dans les six mois suivant l’enregistrement sous son pavillon d’Antigua”. Dans le cas contraire, “en cas de contrôle douanier dans les eaux européennes, la TVA sur la coque sera réclamée avec des pénalités”.

Si cette pratique n’est pas illégale, elle soulève forcément question dans un pays où l’argent a toujours été un sujet tabou.

Toujours selon le Canard Enchaîné, Boon aurait choisi de mettre en vente le bateau en question. Le journal précise que “les taxes n’étaient pas réglées”. Baptisé l’Umaren, ce coûteux bateau lui aura aussi offert pas mal de maux de tête.