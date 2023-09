Franck Dubosc: "Le cap des 60 ans me terrifie, il sonne vieux et sent la naphtaline"

Un film présenté ce jeudi à 19 h 30, avant une sortie en salle mercredi 27, et dont Franck Dubosc nous a longuement parlé. “J’en ai vécu, des séparations, et c’est une voie de garage si on se laisse aller, si on s’enferme dans le passé, mais cela doit être pris comme un nouveau départ, explique-t-il par téléphone. Ce qui n’est pas évident du tout. Moi, j’aurais tendance à d’abord me complaire dans la voie de garage, puis à me secouer et à tenter le tout pour le tout, comme Alain, mon personnage dans le film. Si je suis encore amoureux, son conseil de tout quitter pour relancer la flamme, ce qui est assez fou et idiot, je pourrais le mettre en pratique. Pourtant, je ne suis pas un joueur de poker (rire). D’ailleurs, ce ne serait pas du bluff : je le ferais parce que j’y croirais. Heureusement, je ne suis pas dans la situation, et je me dis qu’il ne faut pas tomber dans le piège de l’habitude.”

Vous trouvez qu’en amour, il faut se manquer, avoir peur de se perdre ?

”Oui. La passion ne peut exister que si on a peur de se perdre. Je parle sur la durée, bien évidemment. Au début, on a peur de se perdre, parce que tout est fragile. Quand la relation est consolidée, elle devient plus lisse. Il faudrait peut-être que les choses ne se consolident jamais vraiment. C’est paradoxal, mais l’amour, c’est tellement compliqué… C’est ça qui nous aide à faire des films et des chansons, à condition que l’amour soit difficile, sinon cela n’intéresse pas grand monde (rire).”

Les défauts constituent un des ressorts de la comédie. Or, ici, vous incarnez un type bien…

”N’est-ce pas un défaut que d’être un mec bien ? Être trop gentil ne lui facilite pas la vie. Il est la victime, donc on a tendance à le trouver sympa, mais il traverse la vie sans se rendre compte que sa femme s’ennuie : ça, c’est un défaut. Quand ça va bien, on oublie de regarder si ça va bien pour les autres. Nous, les hommes, on a envie de le voir comme un chic type, de rattraper tous nos défauts en le regardant (rire).”

La solitude vous ferait peur ?

”Oui. L’amour, ce sont des projets en commun. Seul, on se croit libre alors qu’en fait, on est enfermé par soi-même. Pour moi, c’est pire que d’être enfermé par l’autre, parce qu’on ne peut pas se défendre.”

Dans une interview, votre partenaire à l’écran, Karin Viard, dit justement que vous avez tendance à vous enfermer vous-même…

”Peut-être que je ne regarde pas assez autour de moi, peut-être un peu comme elle, d’ailleurs (rire). Quand on est très entouré, on a tendance à être enfermé par soi-même parce qu’on se sent protégé. Le film le montre bien. Ce n’est pas un hasard si Alain est musicien au milieu d’un orchestre. Et en plus, c’est un soliste. Être soliste au milieu d’un ensemble, c’est un peu ce qu’on vit en tant qu’acteur quand on est un peu connu. On est au milieu de tout le monde, mais on nous montre du doigt ou on nous met sur un piédestal parfois. Donc on se retrouve assez seul, bien que très entouré.”

Vous arrivez à bien gérer cette situation ?

”Elle est de plus en plus forte pour moi, donc je ne la gère pas mieux, mais je la comprends mieux. Cela ne me dérange pas trop. Cela va, je vis bien.”

Que pensez-vous de la théorie du parachute selon laquelle il se trouve toujours quelqu’un pour vous rattraper quand, sentimentalement, tout va mal ?

”C’est très juste. Mais les parachutes ne restent pas souvent longtemps… Après mes ruptures, il y a souvent eu un parachute, mais il n’est resté gonflé que peu de temps avant d’être remplacé… À la place des parachutes, je parlerais plutôt de ponts.”

Dans le film, vous êtes comparé à une Bentley pour célibataires. À quelle voiture vous assimileriez-vous dans la vie ?

”À une vieille Bentley, une belle voiture vintage dont on ne trouve plus les pièces (rire).”

Le cap des 60 ans, que vous franchirez le 7 novembre, vous fait peur ?

”Il me terrifie. Je n’aime pas du tout cet âge. Il sonne vieux. Je sais que quand j’aurais 70 ans, je me dirai que j’étais encore jeune à 60 ans, mais le nombre pue la naphtaline. Je sais que je resterai le même en vieillissant, mais pour la toute première fois, le chiffre qui l’accompagne ne me plaît pas du tout. Même chose avec le mot grand-père. J’ai le temps, puisque mes enfants n’ont que 13 et 11 ans, mais c’est un mot que je n’ai pas envie qu’on m’accole, même si le rôle me plairait. “