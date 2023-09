À lire aussi

”Au départ, c’est pour le public qu’on fait des films”

En mai dernier au 76e Festival du film de Cannes, Guillaume Canet se faisait attendre pour les interviews d’Acide. Avant de filer sur le plateau du JT de TF1, l’acteur s’assied quelques minutes avec une poignée de journalistes internationaux pour évoquer sa participation au second long métrage de Just Philippot, mais aussi son expérience sur le dernier Astérix, dont il était acteur et réalisateur…

Chargé de sauver le cinéma hexagonal au lendemain du confinement, L’Empire du milieu a finalement été vu par 7,3 millions de spectateurs dans le monde (dont 4,6 millions en France). “Je ne suis pas satisfait des critiques, mais des entrées et du public, oui…”, sourit Canet. “Les critiques sont importantes. Il faut l’accepter ; cela fait partie de notre travail. Parfois, c’est utile, pour un réalisateur ou un acteur, car cela pointe des choses sur lesquelles vous devriez travailler. Parfois, ça semble injuste. Parfois, ça fait très mal. C’est comme ça… Mais la chose la plus importante pour moi, c’est le public… Au départ, c’est pour lui qu’on fait des films.”

Acide (2023) ©Pathé

La peur de l’avenir

Si Guillaume Canet a accepté de jouer dans Acide, c’est qu’il avait beaucoup aimé le film précédent de Just Philippot, La Nuée. “Je ne fais jamais de plan de carrière. Je ne me dis jamais : je devrais jouer tel rôle parce qu’il va m’apporter ceci ou cela. Je choisis mes rôles en fonction de ce que je ressens au moment de la lecture du scénario ou parce que j’ai vraiment envie de travailler avec un réalisateur. Là, j’étais très excité à l’idée de travailler avec Just et de parler d’un sujet aussi important que celui-ci. Grâce au cinéma et aux histoires que nous racontons, nous pouvons passer quelques messages. Sans être professoral ou donneur de leçons, mais simplement en exprimant les choses qui nous semblent importantes”, explique le comédien.

Comme son personnage, Guillaume Canet est un père, inquiet pour l’avenir de ses enfants. “L’une de mes angoisses les plus profondes, c’est ce qu’ils mangent. Je suis très focalisé là-dessus. Je me bats beaucoup pour les agriculteurs. En France, tous les jours, un paysan se suicide. Et chaque semaine, 200 fermes mettent la clé sous la porte !, se désole l’acteur, qui avait joué un paysan dans Au nom de la terre d’Édouard Bergeon en 2019. J’ai donc très peur à ce sujet, parce qu’en France, nous importons beaucoup de bouffe et de produits bourrés d’OGM et de saloperies. Nous savons que nous sommes ce que nous mangeons. Je suis donc assez anxieux pour mes enfants, pour leur santé. La situation climatique, elle aussi, est effrayante, quand on écoute les scientifiques. C’est évidemment une discussion que nous avons à la maison…”

Dans "Acide", Guillaume Canet incarne un père qui tente de sauver sa peau et celle de sa fille (Patience Munchenbach). ©Pathé

Éveiller les consciences

Par le biais du cinéma de genre, Acide aborde en effet le cauchemar climatique qui vient de s’ouvrir pour l’espèce humaine. “C’est aussi une question d’éducation. Je pense que certains pays ne comprennent pas vraiment la gravité de la situation. C’est difficile de faire comprendre la gravité de la situation à des gens dans une pauvreté extrême. Il faut leur expliquer que le plastique qu’ils utilisent et qu’ils jettent est catastrophique pour la pollution. Quand on sait ce qu’ils vivent, c’est vraiment terrible de leur dire cela…”, estime Guillaume Canet.

Le compagnon de Marion Cotillard, très impliquée de son côté dans la défense de la cause environnementale, essaye cependant de dépasser cette vision quelque peu simpliste. “Nous devons faire comprendre aux grandes industries, aux grandes entreprises qu’avec les sommes d’argent qu’ils engrangent, ils doivent essayer d’apporter des changements dans leur façon de travailler. C’est toujours le désir de gagner de l’argent qui fout tout en l’air… Mais je veux y croire. L’humanité est assez puissante pour tout détruire, mais elle peut aussi être assez puissante pour reconstruire et réparer. Je veux être positif et dire que nous devons continuer à faire des films comme celui-ci, pour essayer d’éveiller les consciences…”

Au début du film, Acide aborde un autre sujet d’actualité en France, celui de la violence dans les conflits sociaux. Canet y incarne en effet un syndicaliste CGT qui en vient, lors d’une action dans son usine, à frapper un CRS, dans une vidéo qui deviendra virale sur les réseaux sociaux. “Pour cette scène, Just m’a rappelé un fait divers qui s’était déroulé sur le Pont des Arts à Paris (pendant le mouvement des Gilets jaunes, NdlR), où un boxeur avait frappé un policier. C’était très violent. Quand j’ai lu le scénario, j’ai essayé de me demander ce qui amène ce type à être si violent, si en colère. En tant qu’acteur, j’ai essayé de comprendre cette injustice qu’il vit, la façon dont tout le monde, son patron, sa famille, l’a abandonné. C’est cette injustice qui le rend violent. C’est cela que j’ai laissé sortir dans cette scène”, raconte le comédien.