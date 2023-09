Payer plus pour avoir moins : l’ère du streaming abondant est en train de prendre fin

Qu’elle paraît lointaine l’époque où Nicolas Sarkozy claironnait qu’il fallait travailler plus pour gagner plus. Aujourd’hui, la logique est en train de s’inverser à Hollywood. Plombés par des budgets pharaoniques et des frais de promotion tout aussi faramineux, en salle, les blockbusters laissent presque systématiquement des trous dans la caisse. Ce qui amène un les studios à revoir complètement leur stratégie. Désormais, ce sera travailler moins pour filmer moins et… moins cher. The Marvels, qui réunit une belle brochette de super-héroïnes (Captain Marvel, Miss Marvel, Photon…), en constitue le meilleur exemple. Il va bénéficier du plus petit budget de toute la franchise Marvel : “à peine” 130 millions de dollars, pour le film le plus court (1 h 38). Le prix des tickets, par contre, ne devrait pas suivre la même trajectoire descendante.