Quels sont les projets professionnels qui vous occupent pour l’instant ?

”Très bientôt va sortir ma série Pax Massilia sur Neflix. Et ce n’est pas une histoire d’amour, encore (rires). C’est l’histoire d’un braqueur que tout le monde croyait mort, joué par Nicolas Duvauchelle, qui revient à Marseille pour reprendre la mainmise sur les quartiers et va s’opposer à un baron de la drogue vivant à Dubaï. On retrouvera aussi une équipe de flics se débattant au milieu de tout ça. Par ailleurs, je termine d’écrire Bastion 36 qui est la suite de 36, quai des Orfèvres. Comme le film est sorti en novembre 2004, on aimerait sortir le film vingt ans après en guise de clin d’œil. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnages mais le film évoquera la manière dont la police a évolué et la guerre des services avec un tueur de flics. C’est un polar que je vais tourner entre février et avril. Il faut en tout cas qu’on ait fini avant le début des Jeux olympiques à Paris ! Je me demande même si on ne va pas le délocaliser pour tourner les intérieurs et me faire installer un banc de montage dans le sud de la France.”

Et en tant qu’acteur, avez-vous encore des choses en vue ?

”J’ai levé un peu le pied parce que 36 est un gros film, lourd en infrastructures et avec beaucoup de scènes d’action et qui va me demander beaucoup de temps et d’énergie. Mais je vais quand même refaire le beau-père d’Alban Ivanov dans La petite histoire de France. C’est très drôle, on s’amuse beaucoup.”

Dernière question : quel est votre rapport avec la Belgique ?

”Ah, c’est un pays que je connais très bien. J’y ai tourné trois ou quatre téléfilms en tant qu’acteur, et j’ai également beaucoup tourné chez vous pour la série Les Rivières pourpres, principalement dans les Ardennes. Mais on a aussi tourné à Bruxelles, Namur, Charleroi et La Louvière. Ce n’est pas pour faire de la lèche mais j’adore les Belges. Vous avez une courtoisie, une élégance, une gentillesse et une humilité qu’on ne retrouve pas partout et qui me touche.”