Olivier Marchal confie son profond respect pour le noble art: “Il y a beaucoup de sensualité dans la boxe”

Icône du polar dans le cinéma français, l’acteur, réalisateur et scénariste de 64 ans nous a confié son admiration pour ce sport.

M. Marchal, pourquoi avoir accepté cette invitation et qu’est-ce qui vous lie, au juste, à ce sport ?

”D’abord c’est ma rencontre avec Marc Duvinage (Ndlr : ancien boxeur et membre de l’Académie des Gants d’or), par l’intermédiaire de Gérard Lanvin, un de mes meilleurs amis dans le cinéma, qui est à l’origine de ma venue. Ensuite, mon fils, qui m’accompagne, pratique la boxe anglaise depuis deux ans et il adore ça, cela me faisait plaisir par rapport à lui. Enfin, même si j’ai joué au rugby très longtemps, la boxe a toujours été un sport que j’admire.”

L’admirez-vous en tant que spectateur ou en tant que téléspectateur ?

”Je n’ai jamais eu l’occasion, malheureusement, d’assister à un combat de boxe anglaise mais bien à des combats de MMA, récemment, parce que des copains dans les quartiers à Marseille m’ont invité. J’ai donc plutôt des souvenirs de téléspectateur avec mon père, des combats de Joe Frazier Mohamed Ali, Carlos Monzon ou encore Jean-Claude Bouttier. On regardait tous ces boxeurs mythiques avec beaucoup d’admiration et de respect. C’est un sport que j’admire parce qu’il faut énormément de courage pour passer entre les cordes comme on dit. Cela demande une force mentale et un courage énormes. Le rugby, c’est un sport assez dur aussi mais c’est une discipline collective, on a les copains avec nous. Là, en boxe, on est seul sur le ring face à un autre gars, on ne peut vraiment pas se cacher.”

guillement À mon petit niveau, j'ai déjà goûté à un K.-O. !

Avez-vous eu l’occasion de vous y essayer ?

”Je vais vous raconter une anecdote. En 1987, j’avais fait le stage du Raid et on avait une épreuve lors de laquelle on faisait trois rounds, avec les gants de boxe, avec un moniteur de sports de combat. Il s’agissait d’évaluer nos réflexes et notre capacité à encaisser, à subir, c’était en quelque sorte une épreuve de courage. Et un moment j’ai pris une bonne droite, je suis tombé et j’ai vu des étoiles. Donc, à ce petit niveau, j’ai vu ce que cela faisait de se retrouver face un boxeur aguerri et de goûter à un K.-O.”

Retrouvez-vous dans la boxe les mêmes valeurs d’abnégation, de discipline et de respect qu’au rugby ?

”Oui, certainement ! Ce qui m’a frappé ici, lors de cette cérémonie des Gants d’or assez touchante en fin de compte, c’est l’humilité des différents boxeurs, leur timidité presque. Ce que je regrette, de façon plus générale, c’est que ce soit un sport qui a été un peu négligé, je trouve. On ne parle plus des grands boxeurs, des champions, comme on en parlait comme quand j’étais jeune. On en met quelques-uns en avant, évidemment, mais globalement c’est un sport qui a été un peu déclassifié. Peut-être en raison notamment de disciplines émergentes comme les arts martiaux mixtes. Mais c’est dommage ! Parce que la boxe est un sport noble, où les stylistes se démarquent des cogneurs. Je suis très admiratif de tout cela, je trouve ça très beau. Et c’est une discipline très cinégénique. Les films sur la boxe sont toujours très beaux.”

guillement J’ai adoré Le Champion de Zeffirelli et Marqué par la haine. Mais le premier Rocky me bouleverse encore !

Précisément, quel est votre film référence sur le sujet ?

”En citer un seul, c’est vraiment difficile. Quand j’étais jeune, j’avais adoré Le Champion, un film de Franco Zeffirelli dans lequel Jon Voight est formidable. Je pourrais citer aussi le film Marqué par la haine, avec Paul Newman. Après, je n’en démords pas, il y a le premier Rocky, qui me bouleverse encore. C’est l’illustration parfaite de la chance que ce sport peut offrir à des gamins ou à des gars des quartiers qui en veulent, une ascension fulgurante est possible quand on a le courage d’aller jusqu’au bout. Et puis, qui ne met pas la musique de Rocky quand il fait du sport ou qu’il va courir ? (sourire) Par ailleurs, le film Southpaw (la Rage au ventre) avec Jake Gyllenhaal est excellent, lui aussi.”

Pourquoi, selon vous, le cinéma a-t-il toujours été attiré par la boxe ? Pour le côté esthétique, la dimension humaine, la dramaturgie des combats ?

”Je pense qu’il y a un peu de tout ça. L’esthétique, bien entendu, mais l’aspect humain aussi est important. Chaque boxeur a son parcours et on entend parfois des récits incroyables. Il y a quelque temps, j’avais moi-même commencé à écrire un scénario qui s’appelait Boxeur, l’histoire d’un sportif qui se retrouvait en prison et redevenait champion à sa sortie.”

C’est aussi un milieu où l’on retrouve toutes les classes sociales.

”Exactement. La boxe, dans l’inconscient collectif, c’est Delon, c’est les voyous qui allaient voir les matches, les stars de cinéma, ce mélange de bad guys qui traînaient un peu autour du ring. Ça fait partie de la légende et j’ai ces images-là aussi en tête. J’ai fait un film sur le gang des Lyonnais, dont le chef 'Monmon' Vidal allait voir les combats et était assis à côté de Delon. Je les ai fait se rencontrer et ils se racontaient leurs souvenirs de combats, c’était amusant. En fait ce sont des milieux interlopes où on retrouve à la fois flics, voyous, artistes, sportifs… C’est le monde de la nuit, c’est le monde du fight. C’est très animal, très sexy, en fait ! Il y a beaucoup de sensualité dans la boxe. Il y a de la danse, des corps qui transpirent, de la violence et du danger. Tout ça fait un cocktail assez réjouissant.”

guillement Pour incarner un boxeur, je me serais volontiers entraîné pendant six mois ou un an.

Quel rôle auriez-vous aimé incarner : celui du boxeur, de l’entraîneur, du manager ?

”J’aurais bien voulu incarner un boxeur mais à 64 balais, c’est trop tard maintenant. Donc peut-être un ancien boxeur devenu entraîneur, un peu grande gueule, alors (rires). Plus sérieusement, c’est vrai que j’aurais bien aimé pouvoir m’entraîner pendant six mois ou un an à la boxe, me sculpter physiquement, etc. Pour un rôle de boxeur, je l’aurais fait avec plaisir ! Malheureusement l’occasion ne s’est jamais présentée.”

La boxe est-elle un sport que vous arrivez encore à suivre ?

”Je regarde les gros combats mais pour être franc, je m’y perds un peu avec tous ces champions aujourd’hui. Personnellement, j’ai eu la chance de croiser Jean-Marc Mormeck, un garçon super beau gosse, qui a toujours la classe. C’est un (ancien) boxeur que j’aime beaucoup ainsi qu’un être humain très attachant. Le truc, c’est que je bosse aussi beaucoup et que je suis souvent sur des tournages. Mais évidemment quand il y a un événement, j’essaie de regarder. Ça me fascine toujours, de toute façon, c’est un spectacle formidable, un vrai show !”