“J’étais une bonne cible” ; “Beaucoup de gens m’ont lâché” : Luc Besson sort du silence sur ses accusations de viol

Verdict de cette affaire ? Les accusations de viol contre Luc Besson ont été définitivement écartées en juin dernier par la Cour de cassation. Sauf que Sand Van Roy a annoncé son intention de saisir la justice européenne dans ce dossier.

”La justice n’est peut-être pas parfaite, mais elle est indispensable et elle est irremplaçable”

Sur le plateau de l’émission “Quelle époque !” ce samedi soir, Luc Besson a accepté de revenir sur ces accusations et cette procédure judiciaire de 5 ans face à Léa Salamé et Christophe Dechavanne. Comme “cette grande famille du cinéma” qui n’existe pas et l’a lâché. Si ce n’est un ou deux pourcent de soutien. “Sincèrement, ce n’est pas grave, je ne leur en veux pas du tout”. Et “j’ai beaucoup plus d’amis” depuis que la justice a fait son travail. L’homme est aussi d’accord sur le principe que “sur une femme qui ment, mille ne mentent pas”… mais il tenait à s’expliquer. “Je ne sors pas, je ne bois pas, je n’ai jamais cassé une chambre d’hôtel. Je n’ai pas le profil, disons. J’étais une bonne cible, parce que c’est vrai que j’avais un certain succès, un certain pouvoir. Quand on est accusé comme ça, et qu’on n’a rien fait, il faut aller à la justice et laisser la justice faire. Il n’y a pas d’autres solutions. La justice n’est peut-être pas parfaite, mais elle est indispensable et elle est irremplaçable.”

“Le moment le plus dur de ma vie”

Suite aux propos de sa femme dans Paris Match (”je connaissais son comportement avec les femmes”), Léa Salamé embraye pour en savoir plus sur ce comportement avec les femmes du cinéaste. “Les femmes, je les aime beaucoup. Elles me fascinent, rétorque celui qui estime avoir un profond respect pour la gent féminine. Je m’entends mieux avec les femmes qu’avec les hommes depuis toujours. J’ai été élevé par des femmes par ma grand-mère et ma mère. Il y avait trois règles vraiment essentielles : on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes ni aux animaux. C’est comme cela que j’ai été élevé. Et j’ai toujours suivi ces règles toute ma vie.”

Une affaire, sans oublier ses relations extraconjugales, qui a eu un impact considérable sur sa famille. “Je crois que c’est le moment le plus dur de ma vie, c’est de s’asseoir à une table avec votre femme et vos enfants et de dire la vérité”, a-t-il confié, les sanglots dans la voix et les yeux embués. “J’ai détruit leur image de l’amour. Cela m’a fait très très mal. C’est ma responsabilité. Je regrette tellement d’avoir détruit cet amour chez eux. C’est cela qui m’a fait le plus mal de tout…” Et de conclure sur le lien de confiance brisé avec les siens. “Elles m’en ont voulu, j’ai mis 5 ans a retrouvé leur confiance mais elles me donnent beaucoup d’amour aujourd’hui. Mes filles n’oublient pas, mais elles pardonnent.” Luc besson assure “avoir changé beaucoup de choses” : “L’amour, ça s’apprend. Moi, on ne me l’a pas appris. On m’a foutu en pension à 14 ans.”