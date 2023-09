Décidément, plus aucune recette ne semble fonctionner à Hollywood. Malgré la présence de Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox, 50 Cent et Tony Jaa, The Expendables 4 réalise le pire démarrage de la saga aux USA, avec seulement 8,4 millions $ au box-office américain.