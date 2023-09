La guerre des Bambi aura bien lieu : “Il est possible de le moderniser”

Premier à ouvrir le feu sur le faon, le réalisateur Scott Jeffrey promet une version horrifique dans les prochains mois avec Bambi transformé en “vicieuse machine à tuer qui rôde dans la nature. Préparez-vous à voir Bambi enragé !”

La réplique de Disney ne s’est pas fait attendre longtemps, puisque le remake “live” du film d’animation de 1942 devrait connaître un coup d’accélérateur. Dans une interview à Collider, la scénariste Lindsey Beer a expliqué son intention de rendre le récit plus actuel. “Sans dévoiler l’intrigue, je pense qu’aujourd’hui, certains enfants et certains parents sont plus sensibles que dans le passé au traitement de la mort de la mère, explique-t-elle. C’est une des raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas montré à leurs enfants. C’est un film extraordinaire, dont le tempo diffère un peu de ce qu’on a l’habitude de voir désormais. J’estime qu’il est possible de moderniser Bambi. Notre but est de lui donner plus d’ampleur. Je pense que le présenter aux enfants d’aujourd’hui d’une manière qui leur soit plus familière rendrait service au film original.”

Sarah Polley, oscarisée pour le scénario de Women Talking, se chargera de la réalisation en utilisant les mêmes technologies que pour les remakes du Roi Lion ou du Livre de la jungle. Aucune date de sortie n’est avancée, mais cela ne sera pas avant 2025.