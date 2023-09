”Quand j’incarnais Dumbledore, je jouais mon propre rôle” : Michael Gambon, un des acteurs les plus magiques du 7e art, est décédé à 82 ans.

La sienne n’était pas destinée, à l’origine, à l’amener à devenir un des comédiens les plus respectés de la scène britannique et encore moins une figure adulée du grand public. Pas vraiment doué pour les études, qu’il avait abandonnées à 15 ans sans le moindre diplôme, il a débuté comme apprenti outilleur avant de se découvrir une passion pour la mécanique. Doté d’une imagination fertile et d’un sens développé de l’audace, entre deux réparations, il s’imaginait brûler les planches. Et écrivit donc, à 24 ans, à un directeur de théâtre irlandais, en s’inventant un CV aussi prestigieux que totalement faux. Avec un engagement à la clef pour jouer dans Othello.

"Je suis réellement un imposteur"

Doué, un an plus tard, il tape dans l’œil de Lawrence Olivier, qui le recrute pour sa compagnie. “Je suis réellement un imposteur, expliquait Michael Gambon dans une de ses rares interviews. C’est juste une façon de se faire passer pour quelqu’un d’autre.” Pour lui, les histoires étaient toujours plus belles que la réalité. Et il n’hésitait pas à l’embellir ou à la travestir. Comme lorsqu’il répondit “Quelle femme ?” à un journaliste, qui l’interrogeait sur son épouse, alors qu’il était marié depuis 40 ans…

C’est cette personnalité très particulière, associée à un physique rugueux et à un tempérament de feu, qui lui permettent de faire des étincelles sur scène. Mais aussi en dehors. Une troupe d’amateurs engagée pour A Chorus of Disapproval en 1985 se souvient encore de ses colères : “Je jure devant Dieu que j’aurais aimé qu’ils soient professionnels. Comme ça, j’aurais pu tous les virer !”

Pour beaucoup, c’était un vrai génie de la comédie. Mais son caractère trempé s’accommodait assez mal des contraintes du cinéma. Il faisait peur aux metteurs en scène. Il faudra donc attendre 1989 pour que Peter Greenaway le fasse sortir de l’ombre dans Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Mais il faut attendre Mary Reilly, le film de Stephen Frears dans lequel il incarne le père de Julia Roberts, pour s’imposer vraiment devant la caméra. C’est en 1996 : il a déjà 56 ans. À partir de là, il devient un des acteurs les plus recherchés pour donner la réplique aux stars “bankable” du 7e art. On le voit ainsi à l’affiche de Sleepy Hollow, Engame, Gosford Park, Open Range ou Captain Sky et le monde de demain.

Au décès de Richard Harris, il y avait une forte concurrence pour incarner Dumbledore

Avant de devenir une star en raison du… décès de Richard Harris. Après son décès, en 2002, le producteur David Heyman s’arrache les cheveux pour lui trouver un remplaçant dans le rôle du directeur de l’école de Poudlard. La famille du défunt aimerait Peter O’Toole, Ian McKellen et Christopher Lee sont aussi envisagés, mais il bluffe tout le monde lors des auditions. “Je savais comment le jouer, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais quelque chose en moi me disait ce qu’il fallait faire”, a-t-il expliqué.

Une intuition bien aidée par J.K Rowling. “Elle m’a dit qu’il était gay. Elle venait de le décider ce jour-là. Je l’ai donc joué comme ça. On est tout de suite venu me dire : Mais qu’est-ce que tu fais ? J’ai répondu qu’elle m’avait expliqué qu’il était gay.” Et il a décroché le rôle, qu’il a tenu jusqu’à la fin. Sans connaître le déroulement de l’histoire. “On lisait le script sans jamais savoir à l’avance ce qui allait se passer. On apprenait l’histoire au fur et à mesure et à la fin, ils ont décidé de tuer mon personnage. Mais je ne peux pas dire que je leur en aie voulu. L’année suivante, je suis revenu en tant que défunt. Quand je me suis promené avec Daniel Radcliffe qui me tenait la main, je flottais. C’était mon meilleur rôle.”

Le plus intuitif aussi. “Quand j’incarnais Dumbledore, je ne devais pas vraiment jouer. On m’ajoutait une barbe et je jouais mon propre rôle, ce n’était pas vraiment un exploit. En fait, je ne me glisse jamais dans la peau d’un personnage. Chaque rôle est une variante de ma personnalité. Je ne suis pas du tout un acteur de composition.”

Ses prestations dans Paddington, Ave César, Confident royal ou Kingsman : le cercle d’or sont là pour contredire cette dernière affirmation. Avec lui, les histoires étaient toujours plus amusantes que la vérité. Oui, vraiment, le monde est un peu moins magique sans lui, désormais.