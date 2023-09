Daniel Radcliffe (Harry Potter): "Avec la disparition de Michael Gambon, le monde est devenu considérablement moins amusant. Michael Gambon était l'un des acteurs les plus brillants et qui jouaient avec le moins d'efforts avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, mais malgré son immense talent, la chose dont je me souviendrai le plus à son sujet est le plaisir qu'il prenait à faire son travail. Il était sot, irrévérencieux et hilarant. Il aimait son travail, mais ne semblait jamais défini par lui. Il racontait incroyablement les histoires et les blague. Et son habitude de brouiller les frontières entre la réalité et la fiction lorsqu'il s'adressait aux journalistes faisait de lui l'une des personnes les plus divertissantes avec lesquelles on pouvait souhaiter faire un journée de presse. Durant les six films que nous avons tournés ensemble, nous avons passé la plupart du temps face à un écran vert, mais ce sont des moments bien plus mémorables et joyeux qu'ils n'auraient dû l'être. Je suis si triste d'apprendre son décès, mais si reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec lui."