Lessons in Chemistry (13/10) – C’est le nom d’un best-seller de Bonnie Garmus. L’autrice raconte l’histoire d’Elizabeth Zott, une animatrice d’émission culinaire du sud de la Californie dans les années 1960. Elle avait été licenciée de son poste de chimiste dix ans plus tôt. Avec Brie Larson, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Room.

John le Carré : le tunnel aux pigeons (20/10) – La plateforme à la pomme met également en ligne un portrait réalisé par Errol Morris (lauréat d’un Oscar pour le documentaire The Fog of War) de l’ancien espion britannique David Cornwell, mieux connu sous le nom de John le Carré, feu auteur de L’espion qui venait du froid, La Taupe, The Constant Gardener.

Arte. TV

Sous contrôle (05/10) – Cette série du Belge Charly Delwart est disponible sur la plateforme Arte.TV. Elle a remporté le prix de la meilleure série française à Séries Mania et raconte le parcours d’une directrice d’ONG qui devient ministre des Affaires étrangères. Une série comique dans les coulisses du pouvoir avec Léa Drucker. À voir le 5 en linéaire.

BeTV

Ten Pound Poms (01/10) - Cette fiction britannique de Danny Brocklehurst (Clocking Off, Accused…) a reçu le Prix de la meilleure série à Monte-Carlo. Elle raconte le destin de Britanniques ayant quitté leur pays pour l’Australie après la Seconde Guerre mondiale. À voir sur Be à la demande.

From II (20/10) – La suite de cette série fantastique de John Griffin sera, également, disponible sur Be à la demande (et Be Séries). Dans cette fiction, plusieurs citoyens américains se retrouvent bloqués dans une petite ville paumée sans pouvoir la quitter.

Disney +

Loki – saison 2 (06/10) – La suite de la série Marvel, Loki, arrive sur Disney + en début de mois.

Chair de poule (13/10) – Ce nom rappelle, sans doute, des souvenirs aux Millénials. La plateforme a décidé d’adapter en série cette collection de livres à succès. Elle a été co-créée par Nicholas Stoller (Nos pires voisins, Zoolander 2…) et Rob Letterman (le film Chair de poule).

Netflix

Beckham (04/10) – Les fans de foot seront sans doute intéressés par cette série documentaire sur l’ancienne star mondiale du ballon rond : David Beckham alias “Le Spice Boy”.

Lupin – saison 3 (05/10) – Lupin et Omar Sy rempilent sur Netflix pour une troisième saison.

Crypto Boy (19/10) – Le jeune réalisateur néerlandais Shady El-Hamus nous emmène à Amsterdam à la rencontre d’Amir, un jeune livreur de burritos à vélo qui rêve de grimper dans l’ascenseur social. La rencontre avec un jeune entrepreneur dans les cryptos va-t-elle lui permettre de résoudre ses problèmes ?

Bodies (19/10) – Quatre policiers enquêtent à quatre époques différentes sur le même meurtre à Londres et découvrent un étrange complot qui se perpétue depuis 150 ans. Une série créée par Susie Liggat (The Magdalene Sisters, Doctor Who…).

Pluto (26/10) – Après One Piece, c’est au tour d’un autre manga culte d’arriver sur Netflix. Pas en live action mais en animation. Il s’agit de Pluto de Naoki Urasawa (Prix de la série du Festival d’Angoulême pour 20th Century Boys).

Tore (27/10) – Créée et écrite par le jeune acteur suédois William Spetz (Quicksand, Filip et Mona…), cette fiction est réalisée par la Norvégienne Erika Calmeyer. Elle narre l’histoire du jeune Tore qui perd un proche dans un accident, avant de tomber dans les affres du monde de la nuit. La vie débauchée de Tore finit par alerter ses amis.

Prime Video

Desperately Seeking Soulmate : Escaping Twin Flames Universe (06/10) – Cette série documentaire en trois épisodes, réalisée par Marina Zenovich (deux Emmy awards pour Roman Polanski : Wanted and Desired), part d’une enquête de Vanity Fair. Elle révèle le côté obscur du site de rencontres Twin Flames Universe.

Everybody Loves Diamonds (13/10) – Cette série italienne en huit volets raconte le vol du Antwerp World Diamond Center en 2003. L’un des plus grands braquages du monde mis au point par Leonardo Notarbartolo.

Upload – saison 3 (20/10) – Greg Daniels est connu pour des séries mythiques (The Office, Parks and Recreation…). Récemment, il a signé une comédie de SF délirante. Après la mort, les humains sont capables de télécharger leur existence pour vivre dans un monde parallèle virtuel.

RTBF (Auvio)

Toutouyoutou (11/10) – Les nostalgiques des années 80 ont reconnu le titre de Véronique et Davina. Après avoir été diffusée sur BeTV, la série de Maxime Donzel et Géraldine de Margerie (connus pour la capsule Tutotal sur Arte) débarque sur Auvio. Cette fiction française mêle espionnage et aérobic.

La edad de la ira (25/10) – La edad de la ira (L’Age de la colère) est un thriller espagnol basé sur un roman homonyme. Un homme est retrouvé assassiné. Son fils Marcos, 17 ans, est accusé. L’histoire est racontée à travers le regard de quatre protagonistes.