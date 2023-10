Beyoncé devrait toucher le pactole… au cinéma

Selon Variety, Beyoncé aurait aussi trouvé un accord avec les salles de cinéma américaines (mais le reste du monde devrait suivre, comme pour Taylor Swift) pour y projeter son Renaissance World Tour le 1er décembre. Tout comme sa rivale, Queen B aurait négocié, selon Variety, un accord lui permettant d’engranger “plus de la moitié des recettes” des projections, ce qui expliquerait le prix plus élevé que d’habitude des places de cinéma.

De quoi joliment arrondir les fins de mois : selon les experts, sa tournée devrait déjà rapporter 560 millions de dollars et, si elle suit les prévisions et les traces et de Taylor Swift, son concert devrait dépasser les cent millions de dollars au box-office américain… en première semaine. On peut dès lors s’attendre à une déferlante de musique sur les grands écrans en conclusion des plus grandes tournées mondiales ces prochaines années.