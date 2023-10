"GenV" sur Prime : la série spin-off de "The Boys" est aussi outrageuse et sanglante que son modèle

À lire aussi

Pour rappel, la série originale est une déconstruction outrageuse de la mythologie des super-héros. La série a poussé sa logique critique jusqu’au bout, puisqu’il y était révélé in fine que les “Supes”, vitrine de la multinationale Vought, cachent une entreprise d’exploitation commerciale qui flirte avec le plus abject populisme politique.

Satire noire, The Boys ne lésinait ni sur le gore – imaginez les conséquences physiques dans la réalité d’un super-héros courant à la vitesse du son qui percuterait un piéton… – ni sur les déviances et abus sexuels divers perpétrés par des surpuissants au-dessus des lois.

Course à la célébrité

Par un ironique prolongement entre fiction en réalité, Prime Video surfe sur la vague de son plus grand succès public avec GenV, abréviation de Génération V, qui transpose dans l’univers adolescent la thématique.

La perspective des profits et de la célébrité engendrés par les superpouvoirs ont poussé des parents a administré le Composant V de Vought à leur progéniture – et à l’insu de cellec-i. Avec des conséquences souvents dramtiques. Marie Moreau (Jaz Sinclair) en a pris conscience le jour fatidique de son adolescence où ses premières menstruations ont provoqué indirectement la mort de ses parents.

Des années plus tard, l’orpheline est admise au sein de la Godolkin University, créée par Richard Brink (Clancy Brown, dans un de ces seconds rôles ambigus qu’il affectionne), qui encadre cette jeunesse surdouée.

Secrets et préjugés

Comme il se doit dans une série américaine en milieu pédagogique, Marie découvre un milieu hiérarchisé, avec ses rites de passage, ses filles populaires (Catie/Maddie Phillips), ses fils de célébrité comme Golden Boy, fils de Homelander (incarné par Patrick Schwarzenegger…) ou ses influenceuses.

Marie découvre l’envers du décor peu reluisant, fait d’intrigues, de manipulations et de mensonges. Qui dit scolarité américaine (et série dans ce contexte) dit, aussi, préjugés sociaux et raciaux. S’y greffent les stranger things que semble cacher Godolkin, dans la veine des sombres activités de Vought. Les scénaristes sont roués, pratiquant un art consommé du cliffhanger afin de maintenir l’intérêt derrière des ficelles un brin usées.

Surenchère gore et obscène

Selon certaines règles non écrites désormais en vigueur dans les séries mainstream, la série aborde métaphoriquement des problématiques dans l’air du temps – ou supposées telles. Le pouvoir de Marie qui repose sur l’utilisation du sang, l’amène à se mutiler. Sa condisciple de chambre, Emma (Lizze Broadway), se fait vomir afin de rétrécir son corps jusqu’à une taille lilliputienne. Enfin, il y a Jordan Li, figure littérale de la transition de genre (mais incarné par deux interprètes genrés – et sexualisés – Derek Luh et London Thor).

On peut s’interroger sur la sincérité, le cynisme ou l’hypocrisie de l’évocation de ces thèmes dans une série dont les interprètes répondent tous à des codes physiques drastiques et obéissent aux mêmes diktats de la notoriété – réelle ou forgée – que leur personnage. De même, Prime agit exactement comme Vought, courant derrière un public adolescent, au prix d’une surenchère dans le gore et ce que l’on osera qualifier d’obscène complaisant qui pourra laisser songeur. On ne sait pas à ce stade si GenV suivra le même schéma que les épisodes de la BD. Mais si c’est le cas, la douche sera plus froide que la lecture d’un guide Evras.

GenV Super-héros barjots. Série créée par Craig Rosenberg, Evan Goldberg et Eric Kripke d’après les comic books de Garth Ennis et Darick Robertson. Avec Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips,… Sur Prime Video 3 premiers épisodes le 29/09 puis un épisode hebdomadaire chaque vendredi