”J’avais répété hors plateau, mais quand on entre dans les lieux, il y a des choses à adapter, a-t-elle expliqué à Madame Figaro. On a changé la chorégraphie. Pendant que tout le monde se préparait, j’ai proposé au comédien qui joue mon adversaire une dernière petite répétition. Et j’ai complètement oublié la nouvelle chorégraphie. Je me suis réveillée par terre, en sang. Face à mon partenaire dévasté, alors que c’était de ma faute. Enfin, l’histoire se finit bien. Mon seul regret est que personne n’ait filmé notre combat parce que, dans mes souvenirs, il était parfait : précis, boxeur, magnifique.”

Au moins, elle n’a pas perdu son sens de l’humour.