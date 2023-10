Bernadette: la revanche d’une femme de l’ombre

La politique, qu’elle soit belge ou française, ne vous intéresse pas ? Bernadette devrait plus vous attirer que vous ne l’imaginez. Plus que les coulisses de l’Elysée, la comédie de Léa Domenach décrit, avec pas mal de verve et de piquant, la revanche d’une femme délaissée, manipulée, dont les apparences sont terriblement trompeuses. De quoi interpeller tous ceux qui se sentent injustement mis de côté, dans la vie professionnelle, familiale ou sociale, et dont les mérites sont souvent accaparés par des brasseurs de vent.