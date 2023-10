Idris Elba : “On me rémunère considérablement pour être workaholic”

Résultat : il a suivi une thérapie, pour retrouver l’équilibre entre travail et famille. “J’ai pris des habitudes malsaines et, vous savez, je travaille pour une industrie qui me récompense pour mes habitudes malsaines. Rien de ce qui est trop extrême n’est bon. Il faut de l’équilibre. Mais on me rémunère considérablement pour être workaholic, pour être quelqu’un qui va dire : “Oh, je ne vais pas voir ma famille pendant six mois…” J’y vais, je travaille, je me crée une nouvelle famille puis je la quitte. Ce sont des voies que j’ai dû emprunter.”

Mais qu’il a quittées. “Cela ne peut pas être tout pour le travail”, conclut-il. Un message qui devrait parler à pas mal de monde.