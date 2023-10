Bipolaire, Selena Gomez se bat pour la santé mentale : “De loin la chose la plus importante que j’aie jamais faite”

Cette dernière thématique touche tout particulièrement une des jeunes comédiennes les plus suivies sur les réseaux sociaux, Selena Gomez. Elle vient d’ailleurs d’organiser une soirée mondaine à Los Angeles pour récolter des fonds afin de rendre plus accessibles les soins pour la santé mentale des jeunes, intitulée Rare Impact Fund Benefit : A Night of Radiance&Reflection.

”J’ai longtemps lutté avec le monde dans ma tête, je me sentais perdue et parfois désespérée, a-t-elle expliqué pour l’occasion. En 2020, le diagnostic est tombé : trouble bipolaire. Et, pour être honnête, tout a rapidement changé. J’ai en fait obtenu les informations et les réponses que j’attendais vainement depuis si longtemps. Le fait de comprendre ce que j’ai me rend évidemment plus consciente, et j’ai moins peur qu’avant. Grâce à cette connaissance, j’ai pu chercher le soutien dont j’avais besoin, être moi-même, retrouver ma joie de vivre, et ce soir, je suis très fière de dire que c’est le cas. Je travaille très dur chaque jour et je suis si heureuse d’être en vie et d’être ici avec vous aujourd’hui.”

Elle a donc créé un fonds (”mon rêve ultime et de loin la chose la plus importante que j’aie jamais faite”) dans le but de récolter la coquette somme de 100 millions de dollars en dix ans. Pour cela, elle s’est associée à une marque de produits de beauté qui y reverse 1 % de ses ventes. Mais elle peut compter sur l’appui de nombreuses stars. Paul Rudd a mis aux enchères une soirée au cinéma en sa compagnie, Camilla Cabello un lunch avec elle, Taylor Swift des tickets pour ses concerts ultra sold-out, Lionel Messi a offert un maillot dédicacé tandis que la styliste de Selena Gomez a proposé des sessions de glamour. Autant d’événements que l’intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer…