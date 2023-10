Audrey Tautou explique pourquoi elle s’est détournée du cinéma: "Il faut faire ce qu’on aime quand on a le luxe"

Sa désertion des grands écrans, elle s’en est expliquée dans une (rare) interview, à L’Obs. “Je voulais prendre le temps et disposer de ma liberté d’esprit pour me consacrer à mes projets personnels, entamés il y a longtemps”, a déclaré l’éternelle Amélie Poulain. Parmi ceux-ci se trouvent la photographie (elle a l’habitude, notamment, de prendre des clichés de tous les journalistes qu’elle rencontre) mais aussi le dessin. D’ailleurs, pour l’instant, elle consacre une grande partie de son temps à l’illustration d’un livre pour enfants… dont elle est aussi l’autrice.

Discrète, elle ne s’épanche pas trop sur son travail. Préférant rester modeste, comme toujours : “Comme je suis autodidacte, tout me prend beaucoup de temps. Je me suis lancée dans toutes ces aventures sans trop réaliser à quel point ce serait difficile.” Mais au fil de la discussion, on sent que cette liberté créatrice lui manquait. “Sur un tournage, tout est organisé, hiérarchisé, rien n’est laissé au hasard. Nous sommes de bons petits soldats, du moins c’est ainsi que je le vivais. […] La vie est une aventure, il faut oser se donner la liberté d’être heureux, faire ce qu’on aime quand on a le luxe. Je l’ai.”

Et ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est de s’occuper de la petite fille qu’elle a adoptée en 2019. “Je dois dire aussi que ma vie a énormément changé avec la maternité. Je passe le plus de temps possible avec ma fille.” Voilà pourquoi elle se fait si rare au cinéma. Mais, à 47 ans, elle n’a pas encore pris sa retraite des grands écrans. Il faudra juste que le bon projet arrive au bon moment pour illuminer à nouveau son regard pétillant.