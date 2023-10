Jean-Paul Rouve : “Les Tuche 5 va s’attaquer aux codes de la noblesse et de la royauté”

”Cela ne m’a pas fait peur, explique-t-il par téléphone. En tant qu’acteur, je me suis demandé si j’étais capable de faire ce rôle, mais il est tellement intéressant -et puis il y a la réalisatrice et le livre de Vanessa Springora- que je ne me voyais pas dire non.”

En quoi ce rôle était intéressant ?

”Il est très complexe. Il reste plein de zones d’ombre. C’est très compliqué de savoir qui il est vraiment, parce qu’il crée une sorte de personnage qu’il utilisait dans la vie. C’est très compliqué à construire. Au bout d’un moment, on oublie presque qu’il existe : il devient presque un personnage de fiction.”

Comment prépare-t-on un rôle comme celui-là, pour lequel le réalisme est très important ?

”J’essaie d’incarner. J’ai regardé comment il était à la télé, j’ai lu ses journaux, ses livres. À chaque fois, il est en représentation. Il donne l’image qu’il veut bien donner. Quand on joue un personnage qui a existé, le risque, c’est l’imitation. Ce n’est pas très intéressant souvent. Il faut essayer d’être crédible de l’intérieur.”

Votre personnage est manipulateur et charmeur…

”C’est comme un prédateur : il faut qu’il ait ses armes. Mais le charme n’a rien à voir avec la morale. Ce serait trop facile si les gens qui dégagent quelque chose de sympathique l’étaient vraiment et ceux qui dégagent quelque chose de dégueulasse l’étaient aussi. D’où cette ambiguïté qu’il a, lui.”

Comment trouve-t-on ses attitudes ? À l’écran, il est terrifiant…

”Quand on voit les images de l’époque, il est terrifiant, je trouve. C’est dans la tête que cela se construit. Il nageait beaucoup, donc j’ai fait de la natation. Il prenait soin de lui, donc j’ai fait des manucures. Il se faisait bronzer. J’ai fait tout ça pour être psychologiquement dans sa tête, pour ressentir ce qu’il ressentait un peu au quotidien.”

Il y a aussi un gros travail sur le langage…

”Exactement. Ça, c’est vraiment lui. Les mots sont très choisis. N’oublions pas que le langage, c’est son arme absolue. Il la maîtrise parfaitement. Il n’est pas dans un quotidien, mais toujours dans une image de lui-même qu’il veut donner. Avec le rythme de ses mots, il noie les gens, un peu comme un serpent qui va charmer, enjoliver, parler, et on a la tête qui tourne au bout d’un moment avec un homme comme ça.”

Se mettre dans sa tête n’est pas simple…

”Exactement. Son mode de pensée, je crois que je ne l’ai jamais vraiment compris. Je pense que c’est un grand malade. Il n’y a pas de logique à chercher comme on pourrait, nous, la penser. Donc, c’est compliqué : on ne peut se raccrocher à rien. Il faut créer ; s’inventer quelque chose.”

Il écrit exactement tout ce qu’il fait, il ne se cache pas, et cela ne semblait choquer personne à l’époque. La société est aussi en cause…

”C’est pour ça que cela s’appelle Le consentement. Il ne s’agit pas que de la victime, mais cela parle aussi de la société. Qui accepte tout ça. À l’époque, les gens qui lisaient Matzneff, est-ce qu’ils ne se disaient pas que c’était un beau parleur, qui se donnait une image ? Les gens ne se demandaient-ils pas si c’était vrai ? Il jouait beaucoup là-dessus, avec son image. Quand on sait, on se dit que c’est hallucinant. Je crois qu’aujourd’hui, il ne comprend pas. Il dit : “Attendez, je n’ai jamais rien caché”. Il a l’impression que c’est la société qui a changé, pas lui.”

Un critique littéraire, dans le film, estime que “La littérature a tous les droits”. Qu’en pensez-vous ?

”C’est un vaste débat. Tous les droits de quoi, comment ? Là, c’est quand même vampiriser la vie d’une enfant. La limite de “La littérature a tous les droits”, je n’ai pas l’impression qu’elle peut jouer. La ligne rouge est franchie.”

Les scènes de sexe ne sont pas évidentes non plus, même si Kim Higelin a 23 ans, pas 14….

”Tout cela a été très bien préparé en amont, avec la réalisatrice et le chef opérateur. Nous avons eu des réunions de travail où chaque scène est décortiquée. On savait exactement, plan par plan, où on allait. Il n’y avait pas d’impro. C’est très rassurant. C’est un travail très important pour enlever toute ambiguïté. C’est très précis, pour que la réalisatrice ait à l’image ce qu’elle souhaite. Car les scènes ne sont pas explicites. Finalement, on ne voit rien..”

Est-ce que Vanessa Springora a vu le film ?

”Oui, bien sûr. Heureusement. Elle a suivi toutes les étapes du scénario. Elle ne voulait pas se sentir dépossédée de son livre. Elle l’a vu et l’a validé. C’est évidemment très important : c’est son histoire, ce qui lui est arrivé est terrible.”

C’est un film très perturbant dans un premier temps. Mais elle va le prendre à son propre jeu.

”C’est ça qui est génial dans le livre. C’est sa force et d’une intelligence remarquable. Évidemment, elle l’a pris à son propre jeu.”

Matzneff n’a jamais été condamné. La littérature est la seule chose qui l’a vraiment sanctionné…

”Exactement. Je pense qu’il n’imaginait pas que cela arriverait par là. Bien sûr il raconte son histoire, mais la force du livre, c’est de la dépasser. C’est pour ça qu’il a eu autant de succès : cela raconte l’emprise. C’est une généralité qui s’applique à plein d’autres personnes. C’est ça qui est fort dans son livre. Cela dépasse le récit autobiographique.”

Il va réaliser Les Tuche 5 : “Ce sont les Tuche qui décident, pas le metteur en scène.”

Vous allez réaliser Les Tuche 5 pour la première fois. Cela implique-t-il un changement de ton ?

”Non, pas du tout. Les Tuche, c’est comme Astérix ou Star Wars : ce sont les personnages qui guident. Le metteur en scène suit : il ne faut surtout pas les dénaturer. Ce sont les Tuche qui décident, pas le metteur en scène. Et le metteur en scène est au service des Tuche. Comme je les écris, forcément, je connais. Après, bien sûr, il y a toujours un regard personnel. C’est normal, puisque ce n’est pas la même personne qui réalise. Mais on doit être fidèle aux Tuche : on ne doit pas trahir les Tuche.”

Quelles aventures vont-ils vivre ?

”On tourne autour de la royauté. On va s’attaquer aux codes de la noblesse et de la royauté. En Angleterre -on a choisi l’Angleterre parce que c’est ce que tout le monde connaît le mieux, et puis on est fasciné par la Reine ou le Roi maintenant. En France, on est un peu une monarchie, on est un peu nostalgique de ça même si on est très content d’être en république, donc ça nous amuse beaucoup de jouer avec ces codes-là.”

Vous semblez avoir beaucoup de tendresse pour les Tuche…

”Oui. Dans les Tuche, il y a beaucoup de tendresse. C’est ce qu’il y a de plus important pour moi : l’amour qu’il y a entre eux. C’est ça qui fait une partie de leur succès. Il n’est pas dû seulement au fait que ce soit une comédie. Ce n’est pas possible, il y a autre chose. Si les gens se reconnaissent dedans, c’est parce qu’il y a de l’humanité. C’est l’humanité qu’ils reconnaissent chez ses personnages.”

L’inspiration, vous la trouvez dans la vie de tous les jours ?

”Oui, c’est ça. Mais je ne suis pas seul : on est quatre à écrire. On a des groupes WhatsApp, on s’envoie des sujets. Écrire, il n’y a pas de règle : on regarde tout ce qui se passe autour de nous, qui nous amuse. On peut avoir un regard tuchiens là-dessus.”

Cela vous ramène un peu aux Robin des Bois…

”Je suis totalement d’accord. C’est le même principe.”