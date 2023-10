Pour un agent hollywoodien, Louane Emera représente, au mieux, un mystère, et plus certainement une alien. Neuf ans après le triomphe de La famille Bélier, elle ne présente que son quatrième film, Marie-Line et son juge. Dans lequel elle ne tient le rôle d’une serveuse peu cultivée qui enchaîne les galères sentimentales, familiales et professionnelles. Pas vraiment glamour…

”Je n’ai jamais incarné quoi que ce soit de glamour : cela ne correspond ni à ma personnalité ni à mes recherches dans la vie, explique-t-elle très souriante. Cela ne m’intéresse pas de jouer une princesse ou une femme fatale. J’aime les rôles d’émotion et cette histoire contient beaucoup d’espoir.”

On reproche pourtant à Marie-Line son manque de curiosité et d’audace…

”Oui, mais pour moi, c’est un film qui représente bien la France d’aujourd’hui, avec la rencontre des classes sociales et des classes d’âge. Il ressemble énormément à la vraie vie, avec un poil d’utopie parce qu’on a besoin d’espoir. Le manque de culture touche tout le monde Elle ne connaît pas Truffaut, mais le juge ne connaît pas Kalash. C’est en échangeant qu’on peut s’apporter beaucoup, surtout quand on n’appartient pas au même milieu social ou à la même génération. C’est ça, le cœur du film.”

Quand on veut, on peut, comme le dit le juge ?

”On n’a pas tous les mêmes chances à la naissance. C’est facile de dire ça, même si moi, j’ai besoin d’y croire. Je viens d’Hénin-Beaumont donc, clairement, je suis obligée d’y croire.”

Vous avez eu besoin, comme Marie-Line, qu’on vous pousse à sortir de votre zone de confort ?

”Pas trop. J’étais obsédée par la musique. Avant de rencontrer le juge, Marie-Line avait accepté sa vie : elle a grandi dans la galère et elle pensait y rester. Elle aime sa vie, elle ne cherche donc pas à aller plus loin parce qu’elle n’a jamais rien connu d’autre. Moi, j’ai connu la musique…”

Vous trouvez que vous faites partie d’une génération de galériens ou de moutons, pour citer les répliques du film ?

”Notre génération est celle du changement. Beaucoup de choses sont difficiles à gérer : nous avons grandi avec énormément de nouveautés, donc c’est difficile d’avoir des échelles de repères. Mais pour les galères, je vous le confirme. Un exemple : il a fallu six mois pour trouver un logement à ma meilleure pote qui fait des études de droit, alors que je suis sa garante. C’est donc bien une société très compliquée. Est-ce que nous sommes des moutons ? Je n’en sais rien. C’est facile de faire des généralités. Les générations précédentes regardent les suivantes avec un regard critique. Je suis persuadée que ma génération fera la même chose. C’est le cycle de la vie. Je pense qu’à 50-60 ans, je regarderai les jeunes en me disant qu’ils font n’importe quoi. Mais est-ce que les personnes de 50-60 ans n’ont pas fait n’importe quoi quand elles étaient plus jeunes ? Ce n’est pas simple d’évoluer dans une société comme la nôtre aujourd’hui. Et j’ai de la chance de faire partie des privilégiés. Moi, j’ai le sentiment qu’on se révolte beaucoup. Cela rejoint mon film précédent, Les affamés : j’ai la sensation de faire des films par rapport à mes valeurs, même si je n’y pense pas au moment de choisir. Avec Michel Blanc, on se disait qu’on choisissait d’abord un beau rôle avant la qualité du film. C’est égoïste, mais c’est la vérité. Il se trouve que c’est cohérent avec ce que je ressens et mes valeurs : c’est une chance. Mais ce n’est sans doute pas un hasard s’il y a toujours ce côté de révolte dans mes personnages…”

Vous avez fait plus de doublages que de films. Pourquoi ?

”C’est plus facile, cela prend moins de temps et, surtout, j’aime bien ne pas avoir de caméra devant ma tête. C’est bizarre, mais il y a une liberté qu’on n’a pas quand une caméra est braquée sur soi. Mais j’aime bien le cinéma. Encore plus depuis que j’ai fait ce film. C’est la première fois de ma vie que j’étais aussi triste à la fin du tournage. Je ne voulais pas que cela s’arrête. Heureusement, je n’ai eu qu’une semaine d’arrêt avant de reprendre la musique.”

Louane pourrait bien à nouveau être nommée aux César pour sa prestation ans Marie-Line et son juge. ©Caroline Bottaro/Vertigo Films Distribution

Le film pose pas mal de questions sur le sens de la vie…

”C’est le thème de mon dernier album : la quête de soi, comment faire pour avancer, c’est quoi ma vie ? Par chance, je souffre moins aujourd’hui d’être ce que je suis. Je vais mieux depuis quelques années, mais parfois, on passe par des choses trop lourdes, et c’est difficile de s’accepter. D’un point de vue extérieur, on se dit que la réussite est exceptionnelle, mais d’un point de vue psychologique, j’ai vécu d’autres choses qui n’ont jamais été mises sur le devant de la scène, et je ne parle pas spécialement du drame qu’on a pu connaître. Cela oblige à passer par des chemins difficiles. J’ai eu pas mal de passages comme ça, avec des phases compliquées. Et cela n’a rien à voir avec ma carrière.”

Elle n’aide pas à relativiser ?

”Non, au contraire, c’est la vraie vie qui aide à relativiser une carrière. Je suis fière de ma carrière, heureuse de faire ce métier, mais je ne sauve pas des vies, je ne suis pas médecin. Ce qu’on voit de ma vie est irréel : ce sont des heures de maquillages, des paillettes, des concerts. C’est du partage avec les gens, et c’est pour cette raison que je le fais, mais c’est la vraie vie qui permet de relativiser tout ça. Je sais qu’à tout moment ça peut s’arrêter. C’est fragile. Les concerts, c’est ce que j’aime le plus au monde -en vrai, je suis assez égocentrique pour aimer ça, puisque si on se retrouve sur scène devant un public, il y a forcément une part d’ego là-dedans- mais ma vraie vie, c’est de ne pas rester à Bruxelles pour rentrer le soir chez moi et pouvoir accompagner ma fille à l’école le lendemain matin. Je ne vais pas dire que j’ai une vie simple, ce serait du foutage de gueule, je sais que je suis privilégiée, mais j’ai la vie la plus normale et simple possible à mon échelle. C’est ça le plus important : vivre dans les valeurs qui m’ont été inculquées, les partager avec la personne que j’aime et, avec ce changement littéralement de classe sociale dans ma vie, faire en sorte que ma fille soit élevée avec ces valeurs-là.”

Vous pouvez sortir sans qu’on vous accoste ?

”Non. Ce n’est pas insupportable parce que les gens sont bienveillants. Bien sûr, si je suis avec ma fille, je vais discuter mais pas faire de photo : je ne vais pas la laisser de côté pour faire une photo avec quelqu’un. Ce serait insensé. Mais si je suis seule, aucun souci. C’est grâce à ceux qui viennent me voir, qui écoutent mes chansons ou regardent mes films que je travaille, que j’ai la possibilité d’aller sur scène. Perdre deux minutes de la journée pour eux, ce n’est pas cher payé et c’est important. Cela dit, on ne le croit pas quand on me voit parce que je suis très expansive, mais je suis très discrète : si je n’ai pas envie qu’on me remarque, on ne me voit pas. Je prends le métro et cela ne pose pas de problème. Et si je n’ai envie de voir personne, je prends ma voiture électrique (rire). Je pense qu’il est important de ne pas oublier que c’est un métier éphémère et fragile. Donc, si quelqu’un a envie de me parler, je le fais. Par chance, on est toujours très agréable avec moi, ce qui n’est pas le cas pour tout le monde.”

Le fait de ne prendre personne de haut n’y est peut-être étranger…