Michel Blanc : “Je souffre parfois d’entendre des imbéciles dire des conneries à la télévision”

”C’est un coup de pot, lâche-t-il modestement. Il y a des choses qui me séduisent, c’est une constante, à savoir une dose d’humour et de l’humanité. Mais je pourrais refaire un film aussi peu chargé d’humour que Monsieur Hire si demain on me propose un rôle de ce genre. Dans L’exercice de l’État, il n’y a pas d’humour. J’aime bien aussi les personnages rigides, parce que dans la vie, je ne suis pas comme ça.”

Sans verser dans le cliché, vous incarnez régulièrement un personnage qui cache un cœur tendre sous des aspects bougons…

”J’aime bien ça, mais je ne me base pas sur ces critères-là au départ. Est-ce que l’histoire m’intéresse ? Est-ce bien écrit ? Est-ce que les dialogues sont bien écrits ? Le personnage ne vient qu’après. Il faut qu’il m’intéresse dans un bon film bien écrit. C’est pour ça que je ne tourne pas autant que ça. L’année dernière, j’ai refusé cinq films. Ils n’étaient pas bons ou ne m’inspiraient pas : je ne voyais pas ce que j’allais en faire.”

Vous êtes plutôt docile comme acteur ?

”J’espère, oui, mais je ne sais pas ce qu’est un acteur docile (rire). Je sais ce qu’est un acteur chiant, et j’en ai rencontré (rire). Si je sens que le metteur en scène sait ce qu’il veut, je le laisse me guider. S’il y a un problème, souvent, je l’ai débusqué avant et je dis non au projet. J’essaie d’éviter les conflits.”

Ce film traite du manque de curiosité et d’audace. Cela vous parle ?

”Mon personnage est celui qui secoue Marie-Line pour lui dire qu’elle manque de curiosité. Elle manque de confiance en elle et pense qu’elle n’y arrivera pas. Elle a cette espèce d’auto-mépris qu’on peut avoir. Elle vient d’un milieu très défavorisé et pense qu’elle ne pourra jamais faire mieux. Beaucoup de gens sont comme ça : on leur a dit qu’il faut des relations pour réussir. C’est ce qu’on m’a dit quand j’ai annoncé, très tôt, que je voulais faire du cinéma. Je viens d’un milieu modeste et ma mère m’avait répondu : Pour être comédien, il faut des relations. Ce sont des idées idiotes qui courent parmi les gens de milieu modeste. Ils pensent qu’il faut un grand-oncle producteur. Cela existe, je ne vais pas citer de nom mais on en connaît qui n’ont pas forcément réussi mais ont eu la chance d’essayer grâce à leurs relations. Ce n’était pas mon cas et j’y suis arrivé quand même. Je suis donc très sensible à ce sujet. Mon personnage a d’autres soucis : il s’est enfermé dans une espèce de psychorigidité. Pour lui, il n’y a que la Justice dans sa vie. C’est juste ou pas. Quand il condamne cette fille, il se rend compte qu’elle n’exploite pas son potentiel et il essaie de la secouer. Pour ça, il a des répliques toutes faites : Saute la barrière, arrière de bêler avec les autres moutons, sois curieuse, instruis-toi.”

Il n’est pas très curieux des autres…

”Il applique la loi. La loi, on n’en discute pas : comme il le dit, ce n’est pas un supermarché, on ne choisit pas au hasard. Vous avez commis ça, voilà la sanction. Par contre, il perçoit le potentiel de Marie-Line et fait ce qu’il faut, avec sa rudesse à lui.”

Quel type de juge feriez-vous ?

”J’espère que je ne serais pas compréhensif, très franchement. Je ne parle pas de condamner quelqu’un qui a des circonstances extrêmement atténuantes, mais nous vivons, dans votre pays comme dans le mien, avec une loi qui dit qu’il y a des limites à ne pas franchir. Il faut qu’elles soient précises et nettes sinon c’est l’anarchie et on ne sait plus dans quoi on vit. Par contre, il y a dans le Code civil, les circonstances atténuantes qui permettent, à l’appréciation du juge, de moduler la sanction. C’est très important.”

Voire de ne pas condamner…

”Si c’est un délit avéré, cela me paraît difficile, mais on peut condamner symboliquement, avec des travaux d’intérêt général ou un rappel à la loi.”

On vous imagine plutôt…

”Psychorigide…”

Non, compréhensif.

”Je pense que je n’aurais pas été capable d’être juge.”

Vous ne participez donc pas non plus à un jury de cinéma…

”Jamais. Je refuse tout. Je n’ai pas à juger le travail des autres. Je le fais chez moi quand je regarde un film à la télé, mais je ne veux pas faire partie d’un jury. Jamais. On me l’a proposé pas mal de fois, mais c’est non. C’est trop difficile. En sortant, je me dirais que je n’ai peut-être pas compris un autre film, qui était intéressant quand même. Je me tordrais la tête. Donc, c’est non.”

Pour votre personnage, “quand on veut, on peut”. D’accord ou bien est-ce une phrase de riche, comme rétorque Marie-Line ?

”Cela a du sens : je viens d’une famille très modeste et chez moi, c’était présent dans la façon de penser. Évidemment, quand on a une terrible maladie, on ne peut pas faire les Jeux Olympiques, faut arrêter les conneries. Et certains sont plutôt doués pour apprendre, tandis que d’autres apprennent moins vite. Les premiers iront plus loin dans les études, mais pas nécessairement dans leur vie. Donc, il y a une partie du “quand on veut on peut” qui est vraie, mais aussi une partie avec des limites, comme pour toutes les phrases toutes faites. Ce n’est pas une phrase de riche.”

Le film est truffé de questions philosophiques. D’abord, pourquoi je vis ?

”Je ne me pose pas cette question. Elle n’a aucun intérêt : il n’y a pas de raison.”

Puis, quelle leçon dois-je apprendre de la vie ?

”On va passer un bon moment (rire). La vie donne des leçons tout le temps, et les certitudes sont ébranlées. Méfie-toi de tes certitudes. Réfléchis et éventuellement, change d’avis, il n’y a pas de mal.”

Ensuite, comment suis-je devenu ce que je suis ?

”Un mélange de chance, d’envie et éventuellement d’un petit peu de talent. Je ne me tresse pas des couronnes de lauriers : je suis très mauvais en menuiserie, par exemple. J’aurais pu faire des années d’études en menuiseries, je n’aurais jamais fourni un produit bien ciselé. Alors que d’autres font ça tout de suite : c’est leur talent. Il y a plein de sortes de talents”

Enfin, pourquoi je souffre d’être ainsi ?

”Je ne sais pas quoi répondre. La question de souffrance ouvre sur des choses que je ne ressens pas comme ça. Est-ce que je souffre parfois d’entendre des imbéciles dire des conneries à la télévision ? Oui, je souffre, c’est vrai (rire). Je souffre de la manière dont on est en train de massacrer la ville de Paris. Je fais un film que personne n’aime : je me suis trompé, ils ont peut-être raison, je souffre. Mais parfois, des chefs-d’œuvre ne sont reconnus que 40 ans plus tard. Comme Drôle de drame, de Marcel Carné. Le problème, c’est que 40 ans après, souvent, on n’est plus en état de savourer la reconnaissance (rire). Et je ne parle pas des souffrances physiques : heureusement, pour l’instant, ça va…”

Vous avez rencontré Marcel Carné ?

”Oui. Brièvement. Je n’ai pas pu lui poser ce genre de question. Et je n’aurais pas osé. C’était pour ses 90 ans. À une fête, un ami s’occupait de lui et il m’a offert une réédition de ses Mémoires. Marcel Carné me l’a dédicacée de manière extrêmement flatteuse : “Quel dommage que l’on se soit rencontré si tard, j’aurais adoré travailler avec vous.” C’est Marcel Carné, quand même. J’avoue franchement être assez fier de cette dédicace. Mais je ne l’ai pas mise sous verre : elle est rangée avec les autres bouquins. Il n’y a que moi qui sais où elle est.”

Vous ne l’exposez donc pas comme le faisait François Mitterrand…

”J’ai très peu de terrains communs avec Mitterrand (rire). Avec le personnage. Les options politiques, parfois oui : l’abolition de la peine de mort, on est d’accord. Je l’ai rencontré lui aussi, brièvement, deux fois, dont une de manière très glaciale. Il était très hautain, style “Je suis Louis XIV”. Et moi, je suis républicain. Plus que lui. Donc, je n’aime pas ça.”

Vous rêvez d’incarner Maigret ?

”Oui. J’adore Simenon. Cela m’avait porté chance avec Monsieur Hire. Ensuite, j’ai revu récemment les trois Maigret faits par Jean Gabin : Maigret tend un piège, L’affaire Saint-Fiacre et Maigret voit rouge. Je suis fasciné. C’est tout une époque, une manière de parler. Il est très Maigret, bien que Gabin soit toujours Gabin dans tout. J’ai vu que Patrice Leconte a fait un Maigret qui n’a apparemment pas rencontré le succès, avec Depardieu, et je me suis dit : Fait chier Leconte, pourquoi il ne me l’a pas proposé ? Donc, c’est de la jalousie pure (rire). Mais l’univers de Simenon me fascine : c’est tordu, très bien écrit, très intelligent.”