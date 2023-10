A 65 ans, Paddington ne part pas à la retraite mais au Pérou, et cela fait du grabuge

Soixante-cinq ans plus tard, le succès de l'ourson au chapeau rouge et au manteau bleu ne se dément toujours pas. Trente-cinq millions de livres traduits dans quarante langues (dont le latin !) sont là pour le prouver. Mais aussi deux longs métrages. Et bientôt un troisième, qui va le voir quitter l'Angleterre pour retrouver la terre de ses ancêtres, le Pérou. C'est là que sa Tante Lucy coule des jours heureux à la Maison des ours à la retraite. Mais des événements mystérieux vont l'amener à remonter l'Amazone et à s'enfoncer dans la jungle pour vivre de nouvelles aventures.

Le casting est à la hauteur de l'événement: Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Braodbent et Imelda Staunton sont de retour, tout comme Ben Wishaw vocalement, tandis qu'Emily Mortimer, Olivia Colman, Antonio Banderas et Rachel Zegler rejoingnent l'équipe. Et pourtant, au Pérou, cela fait du grabuge. Pour une raison toute simple: la partie "péruvienne" du tournage, qui a débuté au mois de juillet, va se dérouler en... Colombie. Le pouvoir, estimant qu'il y a trop de barrières bureaucratiques, a aussitôt dévoilé un projet de loi favorisant les investissements étrangers. Une proposition très mal accueillie par les cinéastes péruviens: elle limiterait les subventions aux réalisateurs locaux pour financer la mesure, avec un impact sur la diversité culturelle.

Le débat fait rage au Pérou. Pour son 65e anniversaire, Paddington s'attendait sans doute à plus de marmelade et moins de controverses dans son pays natal.

Le film, lui, est attendu sur les écrans durant l'été 2024.