Carole Bouquet : “Quand on me dit que je fais plus jeune, ça m’énerve : je revendique mon droit à la fatigue”

Et cela se confirme lorsqu’elle évoque son âge : “J’ai 66 ans et je les assume car je n’ai pas le choix. J’ai même prévu de célébrer mes 70 ans en grande pompe, y compris en une des journaux si on veut bien de moi ! Quand on me dit que je fais plus jeune, ça m’énerve : je revendique mon droit à la fatigue, notamment sur les tournages où parfois ils oublient que je n’ai plus 40 ans. Je ne veux pas me ridiculiser en tentant de retrouver celle que je ne serai jamais plus… Sur un plan plus professionnel, vieillir, c’est souffrir quand la maladie ou la mort des proches surviennent. Mais c’est aussi vivre de grands bonheurs, à travers de nouvelles rencontres ou l’arrivée de petits-enfants par exemple.”

À lire aussi