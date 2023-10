C’est une catastrophe pour les cinémas : la grève des acteurs hollywoodiens “pourrait se prolonger des semaines, voire des mois”

Après l’accord signé entre les studios et les scénaristes, l’optimisme régnait à Hollywood concernant une fin rapide du mouvement de grève des comédiens. Mais ce n’est désormais plus du tout le cas. Les deux parties ont rompu les négociations, estimant les points de vue bien trop éloignés pour qu’une discussion soit encore possible. D’après Variety, une des “Bibles” d’Hollywood, la reprise du dialogue ne devrait pas avoir lieu “avant plusieurs semaines, voire des mois”. La paralysie reste donc totale. Et les conséquences vont très rapidement se faire sentir pour les salles de cinéma du monde entier : les studios vont éviter de sortir leurs meilleures cartouches en sachant que les stars n’en feront pas la promotion et les tournages des films attendus l’année prochaine sont tous à l’arrêt depuis le début de l’été.