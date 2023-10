Pas de selfie pour Vincent Lindon : “Il n’y a pas d’affect, c’est fake. C’est une preuve, quasi policière, qu’on m’a rencontré”

Contrairement à de nombreux acteurs, Vincent Lindon ne vit pas reclus loin du public. “Je ne me protège pas du tout, explique-t-il dans une interview à TV Mag lors de la promo de la série D’argent et de sang. Je me balade avec mon scooter, je vais au cinéma, au stade. N’importe qui peut m’approcher. Je n’ai pas peur des gens, je recherche même le contact.” Mais il met tout de même des limites. “Je n’aime pas quand on me tape sur l’épaule. Mais si on est respectueux avec moi comme je le suis avec les gens, qu’il y a un vrai échange, j’adore. Je ne fais pas de selfies. Il n’y a pas d’affect, c’est fake. C’est une preuve, quasi policière, qu’on m’a rencontré.” A méditer…