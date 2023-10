Il a reçu au total six nominations aux oscars, et a décroché une statuette pour "Hannah et ses soeurs" de Woody Allen en 1986 puis en 2000 pour "L'oeuvre de Dieu, la part du diable".

"Je n'arrête pas de dire que je vais prendre ma retraite. Et bien c'est le cas maintenant", a-t-il déclaré à la BBC Radio 4. "Je me suis dit que je venais de faire un film dans lequel j'ai joué le rôle principal et pour lequel j'ai reçu des critiques incroyables... Qu'est-ce que je vais faire qui va battre ça ?" a-t-il expliqué.

"The Great Escaper", sorti le 6 octobre au Royaume-Uni, raconte l'histoire vraie de l'ancien combattant de la Seconde guerre mondiale Bernie Jordan, qui s'était échappé de sa maison de retraite pour assister aux cérémonies des 70 ans du Débarquement de 1944 en France.

Sa performance a été saluée dans ce film, où il partage l'affiche avec Glenda Jackson qui est décédée en juin à l'âge de 87 ans.

"Les seuls rôles qu'on peut me donner maintenant sont ceux d'hommes de 90 ans. Ou peut-être 85 ans", a-t-il confié. "Ce ne seront pas des premiers rôles. Il n'y a pas d'acteurs principaux à 90 ans, il y a des jeunes garçons et des jeunes filles séduisants. Je me suis donc dit qu'il valait mieux que je parte".

Maurice Joseph Micklewhite est né le 14 mars 1933 dans le sud de Londres, dans un milieu pauvre. Cherchant un nom de scène, il avait découvert l'affiche du film "Ouragan sur le Caine" et adopté le nom du bateau comme pseudonyme en 1954. Cet acteur infatigable, connu pour son accent "cockney" des classes populaires de Londres mais collectionneur de Rolls Royce, a été l'une des premières personnalités du monde de la culture à se prononcer en faveur du Brexit en 2016.

"Sir Michael" a été anobli par Elizabeth II en 2000.