”Lessons in chemistry” : Brie Larson livre ses recettes pour une vie plus épanouie

Créée par Lee Eisenberg (WeCrashed, Little America), portée par la comédienne Brie Larson (Room, Captain Marvel) et par Lewis Pullman (Top Gun Maverick), la série est adaptée du best-seller de Bonnie Garmus, La Brillante destinée d’Elizabeth Zott, paru en 2022. Un livre qui évoque la force que chacune ou chacun peut trouver en soi et l’effet d’entraînement que cela peut avoir sur d’autres…

La comédienne Brie Larson dans la série "Lessons in chemistry" sur Apple TV.

Avec sa voisine, Harriet Sloan, avocate et membre éminente de la communauté afro-américaine du quartier, elle affronte les préjugés racistes et sexistes qui plombent le quotidien des femmes dans les années 50. Lessons in Chemistry (son titre en VO) n’est pas seulement un livre et, désormais, une série porte-drapeau ou porte-étendard. Son intérêt et sa richesse vont bien au-delà de la cause féminine. À travers ce récit, de multiples points de vue et regards sur l’époque et ses spécificités s’expriment : défis raciaux et sociaux sur fond de marches pour les droits civiques et de protestations non-violentes – à travers le portrait de la voisine d’Elizabeth : Harriett Sloane (Aja Naomi King) – abus de pouvoir et dérives publicitaires dans le secteur télévisuel, alors en plein essor… Mais aussi drame familial à travers les histoires personnelles cabossées de différents membres de la famille Zott.

guillement Cette histoire ne se veut pas anti-hommes, mais anti-sexisme.

Le récit est avant tout celui de la revanche d’une anti-héroïne : en dépit de son physique avenant, la jeune femme décrite par Bonnie Garmus est asociale et renfermée sur elle-même. Elle souffre d’anxiété et peine à se lier avec des inconnus ou même ses collègues. Avant de transformer la vie des milliers de femmes qui se sont mises à regarder son émission, c’est son propre destin qu’Elizabeth Zott a patiemment remodelé et même, plus précisément, façonné à l’image de celle qu’elle souhaitait devenir.

Sa façon d’encourager chacun à se dépasser – “On ne s’en sent pas capable jusqu’à ce qu’on tente à plusieurs reprises de le faire et qu’on s’y emploie chaque jour à nouveau” – son grand sens pédagogique et ses incroyables talents culinaires ont fait d’elle, au fil des semaines, une source d’inspiration et un modèle d’émancipation pour son public féminin et masculin. Tout en apportant un nouvel éclairage sur les sacrifices consentis par de nombreuses générations de femmes pour se mettre au service de leur mari et de leur foyer.

En analysant les ingrédients qui ont donné une saveur si particulière à l’époque, Lessons in chemistry nous livre une recette susceptible d’enrichir et équilibrer notre quotidien. Si le jeu de Brie Larson semble trop affecté dans certaines scènes d’émotion, la variété de tons et d’approches proposés enrichit le propos de la série, qui dépasse de loin le seul prisme féministe.