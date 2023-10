Zahia: "L'étiquette d'ex-prostituée, j'accepte, mais la siliconée, non"

En pleine promo de L'air de la mer rend libre, Zahia a tenu mettre les points dans une rubrique dans le journal L'Équipe: "Ce qui m'agace, c'est cette étiquette de 'siliconée' qu'on veut à tout prix me coller. A chaque fois, il y a ce doute, abordé, c'est vrai, dans Une fille facile et L'air de la mer rend libre. Est-ce qu'elle est refaite ou pas ? Vous pouvez dire ce que vous voulez, la pute, l'ex-prostituée, j'accepte, c'est vrai. Mais la siliconée, non. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. J'avais la même poitrine généreuse à 16 ans, j'ai même fait une radio que j'ai postée sur Twitter pour montrer qu'il n'y a pas d'implant." Voilà donc comment on peut la qualifier... ou pas.