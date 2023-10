Un siècle de grandes oreilles rondes. Ce lundi 16 octobre, le studio Disney fête officiellement ses cent ans d’existence. Et sa transformation de projet auquel personne ne croyait en véritable empire des médias.

Dans les années 20, l’animation reste cantonnée aux espaces publicitaires ou aux courts métrages destinés aux enfants. Les temps sont durs. En juillet 1923, le premier studio fondé par Walt Disney à Kansas City, Laugh-O-Gram, fait d’ailleurs faillite un an à peine après son lancement. Le jeune Walt, qui n’a que 22 ans, quitte alors le Missouri pour rejoindre son frère Roy Oliver à Hollywood. Ensemble, dans le garage de leur oncle Robert, ils reprennent un projet lancé par Laugh-O-Gram, Alice’s Wonderland, en prises de vues réelles. Les distributeurs de Félix le Chat, Winkler et Mintz, signent avec eux un contrat pour douze films, le 16 octobre 1923. Date qui marque la fondation officielle du Disney Brothers Studio. Qui devient le Walt Disney Studio en 1926.

Mickey s’appelait Mortimer à l’origine

"Steamboat Willie" a marqué un tournant dans le monde de l'animation. ©D.R.

S’il n’est pas le plus doué des dessinateurs, comme il l’admet lui-même, Walt Disney excelle par contre au niveau des idées. Il invente un personnage, Oswald le lapin chanceux, qui connaît son petit succès en 1927. Walt Disney en profite pour renégocier avec Winkler et Mintz une part plus importante des recettes. Ceux-ci refusent. Et lui font remarquer qu’Oswald ne lui appartient pas : c’est le studio Universal qui en possède les droits.

Conscient de s’être fait avoir, Walt Disney invente un nouveau personnage qui lui ressemble beaucoup, une souris à la place d’un lapin, avec des oreilles rondes au lieu d’allongées. Son nom : Mortimer Mouse. Qui deviendra Mickey Mouse (Lilian, l’épouse de Walt Disney, trouve Mortimer peu vendeur). Dont l’apparence finale doit beaucoup plus au fidèle Ub Iwerks qu’à Walt Disney.

Cette même année 1927, le cinéma a connu une révolution, avec le premier film parlant, Le chanteur de jazz. Disney sent le vent du changement, vend sa voiture et finance le premier court métrage d’animation avec du son synchronisé, Steamboat Willie. La première projection a lieu le 18 novembre 1928 au Colony Theater de New York. Elle constitue la naissance officielle de Mickey (qui ne s’appelle plus Mortimer et dont il a cette fois déposé officiellement la marque), de Minnie et de Pat Hibulaire.

La révolution Blanche-Neige

"Blanche-Neige et les sept nains" a révolutionné le monde du cinéma. © Disney

Un vrai choc pour l’époque. De nombreux courts métrages suivent, avec notamment Pluto et Donald. Malgré les coûts exorbitants pour l’époque, Walt Disney impose des critères de qualité qui font mouche. Innovateur dans l’âme, il adopte un nouveau procédé qui permet de passer à des couleurs éclatantes, le Technicolor. Le tout premier dessin animé en couleurs, Des arbres et des fleurs, décroche l’Oscar du meilleur court métrage en 1932 tandis que dans le même temps, Walt Disney emporte un autre Oscar, d’honneur celui-là, pour la création de Mickey.

Malgré les succès engrangés, les comptes du studio sont chancelants Et pour les sortir du rouge, une grande idée émerge : réaliser un long métrage d’animation. Un projet qualifié de complètement fou et de suicidaire par le Tout-Hollywood. Dans un premier temps, les oiseaux de mauvais augure ont raison. Entre 1935 et 1937, le studio dépense sans compter et finit par se trouver à court d’argent. Sans l’aide de la Bank of America, qui exige de d’abord voir des extraits, le film ne verrait jamais le jour. Mais le prêt est accordé et le 21 décembre 1937, Blanche-Neige et les sept nains est présenté au Carthay Circle Theater de Los Angeles. Un triomphe. Le film devient le champion du box-office 1938, avant de décrocher un Oscar d’honneur pour son innovation et un Grand trophée d’art de la biennale à la Mostra de Venise. Un nouveau genre cinématographique voit le jour. Et pas le moins rentable…

Ce n’est pas la seule grande idée de Walt Disney. Il crée Walt Disney Enterprises en 1949 pour gérer le merchandising lié à ses œuvres, anticipe l’avènement de la télévision en 1950 avec le programme, One Hour in Wonderland, et fonde en 1953 Buena Vista pour la distribution et crée en 1955 un parc d’attractions qui deviendra la pierre angulaire de son empire.

Le groupe se diversifie et achète d’autres studios

Disney a acquis Lucasfilm en 2012 pour quatre milliards de dollars. ©AFP or licensors

À sa mort, le15 décembre 1966, Roy en prend la direction. Mais il faudra attendre sa disparition et les années 80 pour que la société reprenne des couleurs. Michael Eisner relance l’innovation, mise sur des films d’animation ambitieux (comme La Belle et la Bête, Aladdin ou Le Roi Lion). La politique d’expansion touche les croisières et, surtout des studios comme Miramax, Pixar, Lucasfilm Marvel ou la Twentieth Century Fox. Plus récemment, Disney + a permis à la firme de devenir un des acteurs principaux du monde du streaming. Largement de quoi s’imposer comme le premier groupe de cinéma au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 87 milliards de dollars.

Pour autant, les sourires seront parfois figés au moment de souffler les cent bougies du studio. Disney + reste déficitaire, les super-héros Marvel sont en perte de vitesse depuis deux ans, l’image de marque s’est dégradée avec des accusations de wokisme, la créativité a trop souvent été remplacée par des recettes ultra-prévisibles et la société est prise pour cible par les acteurs pour son implication dans l’intelligence artificielle.

Pour fêter malgré tout l’événement, Disney vient sortir un coffret de cent films d’animation pour la bagatelle de 1 500 dollars, accompagné d’une lithographie originale et des oreilles de Mickey en cristal. L’édition est limitée : même si le cadeau n’est pas donné, il n’y en aura pas pour tout le monde.

11 milliards de pertes en 4 ans pour Disney +

Au moment de souffler les 100 bougies du gâteau du centenaire de Disney, le CEO du studio, Bob Iger, risque de sourire jaune devant les photographes. Selon Forbes, les trois plus gros films de l’année (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, La petite sirène, Indiana Jones et le Cadran de la destinée) et la série Marvel Secret Invasion ont fait perdre à Disney 964,7 millions $ cette année. La faute, principalement, à des budgets pharaoniques. Mais pas seulement : les préventes pour The Marvels sont 72 % inférieures au bide Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Preuve que les super-héros fatiguent.

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, lors du troisième trimestre, Disney + a perdu 11,7 millions d’abonnés (il lui en reste 146,1 millions), et 512 millions $. Ce qui donne un déficit cumulé, selon le New York Times, de 11 milliards $ depuis le lancement de la plateforme en 2019.

Malgré ces chiffres, le studio a augmenté ses revenus de 8 % depuis le début de l’année. Pour deux raisons : 7 000 personnes ont été licenciées, et les dépenses dans les parcs d’attractions ont augmenté de 13 %.

Des résultats qui auront un impact certain sur l’avenir de Disney.

Bon anniversaire…