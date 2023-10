Après “The Crown”, Netflix prépare une nouvelle série qui va faire parler !

La série s’inspirera du livre “JFK : Coming Of Age In The American Century, 1917-1956”, écrit par Fredrik Logevall et sorti en 2020. Ce livre reprend la vie de John F. Kennedy de sa naissance jusqu’à son arrivée au poste de sénateur du Massachusetts.

La narration devrait s’inspirer de l’énergie de “The Crown”, en mêlant des faits historiques à de la fiction.

Si Netflix n’a pas encore trouvé de showrunner pour cette série, Eric Roth s’occupera de l’écriture et de la production du projet. Il est notamment connu pour avoir scénarisé Forrest Gump (1994), A Star Is Born (2018) ou encore Dune (2020).