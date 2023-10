Eric Toledano et Olivier Nakache réalisent une des meilleures comédies de l’année : “Le rire est en danger”

Difficile d’imaginer sujet plus déprimant. Mais les deux cinéastes possèdent le chic pour mettre le doigt là où ça fait mal tout en y incluant une bonne dose d’humanité et d’amusement. Car oui, on rit souvent à voir les deux gaillards tirer le diable par la queue et profiter d’une association écologiste pour se refaire une santé financière dans cette… comédie romantique. “La vie est difficile, les perspectives aussi, alors, si on ne peut pas se raccrocher à une histoire d’amour ou d’amitié, que peut-on encore faire au cinéma ?, se demande Eric Toledano, le regard malicieux. Nous deux, nous avons rarement traité d’amour, Olivier et moi, et l’arrivée de Noémie Merlant nous donnait l’occasion de la placer dans un milieu très original. Elle, militante verte et eux dans le rouge : on le sait, les opposés s’attirent…”

La première scène voit tous les présidents français annoncer, les uns après les autres, une année difficile…

”Chaque année, ils disent la même chose. Cela nous dit que nous sommes insatisfaits, car la vie ne peut pas être tout le temps difficile. Et c’est lié à la consommation : on achète, encore et encore, pour compenser. On n’a peut-être pas besoin du quinzième modèle d’iPhone, mais on voudrait tous l’avoir. Nous sommes attirés par la consommation. Ce qu’on ne remet jamais en question. Mais on ne peut pas continuer comme ça : le modèle commence à être caduc. Certains s’en rendent compte, mais d’autres ne veulent pas qu’on leur dise comment ils doivent vivre. Il y a une forme de violence dans la société, et il vaut mieux la désamorcer par le rire. C’était ça l’origine de tout le projet.”

Ces deux logiques ne se rencontrent plus du tout aujourd’hui.

”Exactement. Aujourd’hui, on est conditionné par des algorithmes, on vit dans des bulles approvisionnés par nos propres idées sans s’en rendre compte. Or, la base de la démocratie, c’est d’être confronté à des idées différentes. On l’a vu avec Trump ou le Brexit : leurs partisans tombaient des nues en découvrant la réalité, parce qu’ils étaient tellement entourés de gens et de programmes qui pensaient la même chose que la surprise est totale quand autre chose se passe. C’était amusant de faire se rencontrer ces mondes qui ne se croisent plus pour expliquer qu’il faudra peut-être danser ensemble à l’avenir.”

Une comédie romantique et d'amitié. ©Gaumont

L’humour, c’est la solution ?

”Olivier et moi défendons l’idée qu’avec l’humour, on peut être assez percutant. Cette porte d’entrée est atypique pour des sujets sérieux, et c’est le modèle qu’on a choisi depuis quelques années : rire de nos peurs, prendre du recul, être dans l’autodérision, rire du ridicule parce qu’on l’est tous à un moment où un autre, comme quand on se bat pour un objet lors de l’ouverture du Black Friday. Mais on peut aussi être ridicule quand on est dans l’extrême radicalité militante. Toutes les logiques ont leurs limites. La comédie permet de le démontrer par l’absurde. Tout en montrant que rien n’est vraiment sérieux, et ça fait du bien à une époque où on a tendance à tout surveiller, jusque dans la manière dont on peut s’exprimer. Le rire est en danger, donc il fallait le réinstaller même avec des sujets complexes. Cela faisait partie en tout cas des défis de ce film. Dans chaque film, il faut un angle. Dans Le sens de la fête, c’était la fête vue par les employés. Ici, c’est de démontrer qu’on a tous un côté absurde et des points communs. On ne voulait pas rire aux dépens des gens, mais avec eux, et de nous-mêmes. Mais il n’y avait pas de limite : on assume de bousculer un peu avec Une année difficile. On peut se le permettre. C’est notre huitième film, peut-être que c’est le moment de sortir de choses qu’on a su faire par le passer et de surprendre le public. On estime que chacun en prend pour son grade et que chacun est sommé de réfléchir.”

La valse à mille temps de Brel rythme le film. Pourquoi ?

”On est fans de Brel. Il y a de la poésie dans cette chanson, ce qui peut sauver le monde avec l’humour de notre point de vue. Les solutions ne sont que momentanées, alors que la poésie et le rire sont intemporels, ils permettent de s’évader. Et mettre la même musique pour illustrer deux idées différentes, c’est symbolique de la valse : on bouge et on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. C’est ce qui nous arrive en ce moment.”

C’est à ne pas manquer en salle : comme Le sens de la fête ou Intouchables, Une année difficile fait partie de ces comédies qui font du bien tout en résonnant longtemps en nous.