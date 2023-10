Isabelle Adjani risque 18 mois de prison avec sursis et 250.000 euros d’amende

Recordwoman incontestée du nombre de César de la meilleure actrice (cinq, pour Possession en 1982, L’été meurtrier en 1984, Camille Claudel en 1989, La reine Margot en 1995 et La Journée de la jupe en 2010), Isabelle Adjani ne fait pas, pour une fois, la Une de l’actualité en raison de ses prestations, mais à cause de démêlés judiciaires. Le parquet national financier français l’accuse en effet de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Il réclame 18 mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 250 000 euros.