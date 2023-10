Hippolyte Girardot: "Avant, les films me faisaient peur, maintenant, ils m’ennuient"

”J’ai toujours écrit, en fait, explique-t-il dans le cadre du Waterloo Historical Film Festival. J’adore ça. Quand on m’a proposé de raconter cette histoire, qui m’est arrivée, je n’ai pas eu peur. Alors que maintenant qu’il est sorti, je suis impressionné de le voir en librairie. Même si j’ai écrit aussi ce film, A plus, je ne me sentais pas du tout scénariste. C’est pour ça que je ne parle pas de ma passion de l’écriture dans le livre, mais bien de celles de la photo ou du dessin, parce qu’elles ont contribué au film. Je suis assez bordélique. Trop, d’ailleurs..”

À 68 ans, qu’est-ce qui a provoqué le déclic ?

”Souvent, quand les éditeurs rencontrent des gens célèbres, ils leur demandent quel a été leur parcours. Le mien était chaotique, tortueux, et au milieu se trouve l’incident de la disparition de ce film. L’éditrice m’a dit qu’il fallait le raconter. Je m’y suis donc mis, alors que je ne voulais surtout plus jamais en entendre parler, parce que c’était un peu traumatisant quand même. En racontant l’histoire, tout m’est revenu à la figure. J’étais dedans à fond, ce n’était pas rien : je comprends mieux mon traumatisme. Le bouquin est venu comme ça, en expliquant qui était ce mec, petit bourgeois, qui faisait des films Super 8 dans une banlieue communiste de Paris avec des jeunes kabyles. Je me suis décrit comme un personnage de film, en fait. On était proches en âge, j’étais assez immature, avec une moto, tandis qu’eux avaient une grande expérience de la vie, et je me suis senti bien tout de suite, sans me rendre compte des différences sociales. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le percevoir. Je suis lent à l’allumage… En écrivant, j’ai pris conscience que je n’étais pas légitime pour raconter leur histoire, mais la mienne. Si on retient plus les émotions que l’histoire, au final, j’en suis fier…”

Hippolyte Girardot a illustré lui-même la couverture de son livre, paru aux Editions du Seuil. ©Seuil

Vous leur avez lu le livre ?

”Non, quand on s’est retrouvé voici deux ans, je leur ai dit que j’écrivais. Je pense qu’ils sont tous en train de le lire (rire).”

La première phrase pose cette question : “De quoi se souvient-on quand on se souvient ?”

”Cela fait réfléchir, hein ! Cela paraît absurde, mais ce ne l’est pas. Souvent, on croit les souvenirs réels parce qu’on nous les a racontés. On finit par croire qu’ils sont personnels, alors qu’en fait, ce sont les souvenirs de l’histoire qu’on nous a racontée. Cela, c’est intéressant. Par contre, si le film A Plus réapparaissait par miracle, cela ne changerait rien pour moi : je me souviens très bien de chaque plan et du montage. C’est très précis dans mon esprit.”

Votre livre est en quelque sorte le making of d’un non-film…

”Oui, c’est une excellente définition. On m’a d’ailleurs demandé d’en faire un film. Cette graine se trouve dans ma tête, et j’y réfléchis, en me demandant : Pourquoi le faire ? Est-ce que cela aurait du sens ? Il ne faut jamais dire non tout de suite. Le cinéma a une puissance colossale que je subis, que je ne maîtrise pas. Un tableau me parle, j’ai l’impression de dialoguer avec lui, même chose avec un grand livre, alors qu’un film m’envahit. Je ne sais pas comment ça marche, même si ça va un peu mieux : j’en ai moins peur maintenant. Avant, les films me faisaient peur, maintenant, ils m’ennuient. Ils sont tellement calibrés que dès les dix-quinze premières minutes, on connaît la fin et on sait comment les personnages vont évoluer. Heureusement, il y a toujours des films à la marge, et à ce moment-là, c’est comme si on réinventait le cinéma.”

Cela ne vous donne pas envie de repasser derrière la caméra ?

”Si. J’ai eu droit à un échec, un film réalisé avec un Japonais qui ne parlait ni français ni anglais, alors qu’on n’a rien en commun. C’était expérimental en diable. Très fatigant en fait. Je m’étais mis dans une situation où ça ne pouvait que merder. Comme si je me disais que je ne savais pas faire de film… Moi, je crois à la théorie du 1 % : il y a toujours un caillou dans la chaussure qui gâche la marche, alors que ce n’est pas grand-chose. Un détail peut tout faire foirer. Mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas essayer, sinon on ne fait rien.”