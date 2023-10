Un remake des trois Star Wars originaux ? “C’est ce que j’aimerais faire. Tout le monde deviendrait fou, mais allons-y quand même”

Les fans de Star Wars risquent d’en avaler leur sabre laser de travers. Matthew Vaughn, le réalisateur de Kingsman, aimerait tourner un remake des trois longs métrages originaux. “Pour moi, faire un film Star Wars, c’est jouer avec les personnages que j’ai aimés, a-t-il déclaré dans le podcast Happy Sad Confused. Si on me disait : 'Voulez-vous redémarrer Star Wars avec Luke Skywalker, Solo et Vador et en faire votre version ?', tout le monde dirait que je suis idiot d’essayer, mais ça m’exciterait. Pourquoi ces personnages sont-ils sacrés depuis 1977 au point qu’on ne puisse pas refaire ces films pour un nouveau public ? C’est ce que j’aimerais faire. Tout le monde deviendrait fou, mais allons-y quand même. Si vous voulez une nouvelle génération de spectateurs, faites des films pour elle. J’espère que l’ancienne génération aurait le recul de se dire : 'Oh, OK, c’était cool'.”