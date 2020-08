"Nous ne pouvions pas imaginer Scream sans l’emblématique Gale Weathers, ont ainsi fait part, dans un communiqué, les producteurs de ce cinquième épisode. Nous sommes incroyablement ravis et honorés d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney. Nous sommes des fans absolus de son travail et nous sommes ravis de la rejoindre dans le prochain chapitre de la saga Scream”. La célèbre Monica de Friends a d’ailleurs posté une vidéo (avec le masque de “Scream” et la description : “Je suis impatiente de voir ce visage à nouveau”) sur son compte Instagram pour confirmer la nouvelle.





L’actrice aujourd’hui âgée de 56 ans reprendra en effet son rôle de la journaliste Gale Weathers dans le cinquième volet de la franchise dont le tournage devrait débuter d’ici la fin de l’année à Wilmington, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Dans ce nouveau film, scénarisé par James Vanderbilt (“X-Men Origins : Wolverine”, “Zodiac”, “The Amazing Spider-Man” et “Total Recall”), Courteney Cox y donnera de nouveau la réplique à David Arquette (son ex-mari dans la vraie vie) qui endossera aussi de nouveau le costume du shérif Dewey Riley.



Pour rappel, le premier “Scream”, qui était sorti en 1996 dans les salles obscures, avait terrorisé les fans de cinéma avec ce fameux masque inspiré du tableau d’Edvard Munch, “The Scream”. Un phénomène de 173 millions de dollars de recettes au box-office mondial, suivi par 172 millions de dollars pour le deuxième opus, 161 millions de dollars pour le troisième et 97 millions de dollars pour le dernier sorti en 2011. Bref, une poule aux œufs d’or (reur) !