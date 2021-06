Si le prix paraît assez dingue pour un simple accessoire de cinéma, d'un autre côté, il se révèle bien moins élevé que celui payé par un autre acheteur en 2015, pour un Fedora ayant servi cette fois dans Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue. A l'époque, il avait coûté un demi-million de dollars. En comparaison, un richissime fan vient plutôt de réaliser une bonne affaire. Tout est relatif, on vous le disait.

Tout est relatif. Et la vente aux enchères organisée par Prop Store à Los Angeles vient une nouvelle fois de le démontrer. Le Fedora porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit y a en effet été acquis pour la coquette somme de 300.000 dollars, au-delà des estimations les plus optimistes (entre 150.000 et 250.000 dollars). La preuve qu'en plein tournage de sa cinquième aventure, Indy a toujours la cote.