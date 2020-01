L’enquête annuelle menée par le San Diego State University’s Center For the Study of Women in Television and Film est sans appel : les femmes n’ont jamais décroché autant de rôles principaux dans l’industrie hollywoodienne qu’en 2019. L’an dernier, 40 % des 100 plus grands succès commerciaux étaient centrés sur une héroïne (43 % sur des héros et les 17 % restants sur des équipes mixtes). Douze mois plus tôt, ce nombre n’était que de 31 %. Et en 2011, de 11 % à peine. C’est dire si l’évolution va dans le bon sens.

