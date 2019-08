Voilà une vente aux enchères qui va faire saliver les musées du Cinéma et les cinéphiles du monde entier. Mais les premiers seront certainement plus à même de s’offrir quelques-uns des mille objets de cinéma proposés au plus offrant les 25 et 26 septembre, sous l’intitulé Icons&Legends of Hollywood (https://profilesinhistory.com/auctions/the-icons-legends-of-hollywood-auction/).

Parmi les pièces susceptibles de déchaîner les passions, on retrouve le casque de Dark Vador, porté par David Prowse dans L’Empire contre-attaque. Considéré comme "extrêmement rare" , "le Saint- Graal des artefacts de science-fiction" (c’est le catalogue qui l’affirme) est évalué entre 250 000 et 450 000 $. "Mais on ne peut jamais savoir à combien quelque chose va partir avant le dernier coup de marteau", affirme Zach Pogemiller, de la maison de vente Profiles in History. "Ça pourrait bien dépasser cela. Star Wars est toujours populaire. Ça n’a jamais été aussi à la mode qu’en ce moment, avec la série qui se poursuit."

Pour autant, il ne s’agira pas du memorabilia le plus cher de cette mise aux enchères. Une robe de Judy Garland dans Le Magicien d’Oz est estimée à 500 000 $. Et le robot lunaire des Diamants sont éternels pourrait partir pour 100 000 $ supplémentaires.

Plus raisonnable, mais pas facile à placer dans son intérieur : la carcasse de bœuf boxée à l’entraînement par Sylvester Stallone dans Rocky peut être acquise pour une somme de 3 000 à 5 000 $. Le costume troué et sale de Freddy Krueger (Les Griffes de la nuit) est, lui, proposé à 8 000 $. Côté esthétique, on peut trouver à y redire, mais dans les deux cas on ne risque pas trop de se battre pour les acheter. Les prix ne devraient donc pas flamber.

Tout aussi incongru : la DeLorean crashée par un train dans Retour vers le futur 3 pourrait orner votre garage en échange de 120 000 $. Par contre, le Graal recherché par Indiana Jones dans sa première aventure est lui proposé à 15 000 $. Ce n’est pas donné, mais beaucoup moins cher qu’estimé par l’archéologue et plus facile à poser dans une bibliothèque…