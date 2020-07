Ses musiques sont célèbres dans le monde entier, mais savez-vous pour autant qui est vraiment le plus illustre des compositeurs de musiques de film?

Lorsqu’est évoqué le nom d’Ennio Morricone, résonnent instantanément les musiques du Bon, la brute et le truand, celle d ’Il était une fois dans l’Ouest et bien d'autres Bandes originales. Et se bousculent les images de Clint Eastwood mâchouillant son cigarillo, poncho sur l’épaule… Voici cinq éléments qui compléteront l’image que vous vous faites du plus célèbre des compositeurs de musiques de film. 1. Formation : trompettiste

C’est avec la trompette qu’Ennio Morricone est entré dans le monde de la musique à l’âge de six ans, inspiré par son père qui jouait dans des orchestres de jazz. Diplômé de l’Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome en 1946, il a ensuite décroché des certifications pour la composition, l’harmonie et la direction d’orchestre, ce qui était tout sauf courant pour un musicien jouant de la trompette…

2. Sous pseudo