Les deux plus grands groupes cinématographiques de Belgique devancent les décisions gouvernementales.

Les cinéphiles ne disposent plus que de quelques heures pour s'adonner à leur activité préférée. A partir de minuit, ce vendredi, les salles de cinéma seront toutes fermées jusqu'au 3 avril. Une décision devancée par les deux plus grands groupes du pays, Kinepolis et UGC. Tous deux ont déjà annulé toutes leurs projections, y compris pour ce vendredi soir. Le Vendôme, à Bruxelles, et d'autres cinéma du pays ont aussi anticipé la fermeture, mais certaines salles (comme l'Aventure, à Bruxelles) vont rester ouvertes jusqu'au bout.

Un petit coup de fil avant de se rendre dans votre cinéma de quartier s'impose donc.