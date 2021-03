C'est un sondage totalement farfelu comme on les adore. Et qu'on n'imagine pas ailleurs qu'au Royaume-Uni. La chaîne de télé Blaze a demandé à 2.000 Britanniques à qui ils feraient confiance pour lutter contres les Aliens s'ils venaient à envahir la Terre, comme on le voit si souvent au cinéma.

La réponse ne peut que décevoir les policiens du monde entier, puisque c'est ce bon vieux Terminator d'Arnold Schwarzenegger qui a obtenu le plus de voix. Ce qui a entraîné un tweet hilarant de l'ex-Gouvernator, aujourd'hui âgé de 73 ans: "Je veux remercier les gens de placer leur confiance en moi. Je suis prêt à servir."

© Twitter

Il devance, dans l'ordre, Will Smith, Sir David Attenbourough, Bruce Willis, Tom Cruise, Harrison Ford et Sigourney Weaver. Donald Trump, qui jouit encore d'une belle cote de popularité, se classe huitième et premier homme politique. Ce que n'a pas manqué de faire remarquer le porte-parole de la chaîne: "Arnold Schwarzenegger est un choix fort pour gérer une invasion extraterrrestre, en tenant compte qu'il n'a pas seulement été un héros d'action sur grand écrans mais aussi gouverneur de la Californie. Cependant, il est inquiétant de voir que tant de célébrité avec une expérience fictive des extraterrestres sont considérées par tant de personnes comme de meilleurs candidats que les acteurs leaders mondiaux."

De fait, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n'arrive que treizième et Joe Biden, l'actuel président des Etats-Unis, seulement vingtième. Voilà qui doit bien faire se marrer E.T. et ses potes.

Voici le top 20 des personnes qui seraient les plus aptes à lutter contre les extraterrestres:

1. Arnold Schwarzenegger

2. Will Smith

3. Sir David Attenborough

4. Bruce Willis

5. Tom Cruise

6. Harrison Ford

7. Sigourney Weaver

8. Donald Trump

9. Gillian Anderson

10. Nicola Sturgeon

11. Chris Pratt

12. Boris Johnson

13. Piers Morgan

14. William Shatner

15. Simon Pegg

16. Tommy Lee Jones

17. David Duchovny

18. Mel Gibson

19. Kamala Harris

20. Joe Biden