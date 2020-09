Haut et massif, on ne peut manquer le grand bâtiment noir qui se dresse au bord de la route lorsque l’on s’engage dans la Fabriekstraat de Vilvorde. Si l’édifice ressemble à un grand entrepôt, ne nous y trompons pas : il abrite 4 studios de cinéma munis d’équipements technologiques dernier cri. L’un d’eux, le studio n°3, est la principale raison de notre visite. Il s’agit du plus grand studio de cinéma aquatique d’Europe. Immersion.

Imaginez une piscine de 1 250 m2 chauffée en permanence à 32 degrés C°, au fond amovible et capable d’accueillir pas moins de 6 millions de mètres cubes d’eau. Rajoutez à cela trois tours équipées de tremplins réglables, permettant de provoquer d’impressionnantes chutes d’eau. Serait-ce le nouveau parc aquatique à la mode en Belgique ? Pas du tout. Il s’agit là plutôt d’un bassin intérieur qui permet de tourner des scènes cinématographiques aussi bien sur que sous l’eau. Bienvenue dans le Water Filming Studio, imaginé par Wim Michiels, propriétaire de Lites Studio. Avec son associée Karen Jensen, ils ont décidé, il y a quelques années, de faire un saut vers l’inconnu et de se lancer dans une aventure entrepreneuriale : construire le studio de cinéma aquatique “parfait”.